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Любовь Степушова

Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО

4:58
Силовые структуры » Военные новости

Удар украинскими крылатыми ракетами по Севастополю имеет целью эскалацию конфликта с втягиванием в него стран НАТО. ВСУ совершенствуют тактику ударов, остановить их может только успех РФ в СВО.

Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

ВС ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Севастополю

Около трёх часов ночи 13 сентября "Севморзавод" в Севастополе подвергся ракетной атаке ВС ВСУ, предварительно, крылатыми ракетами Storm Shadow.

Такой вывод можно сделать на основании слов командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука, который поблагодарил "пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу". Украинская авиация может наносить подобные удары лишь западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

Доктор военных наук Константин Сивков подтвердил РИА Новости, что удар по заводу, по его мнению, был нанесен ракетами Storm Shadow. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, для подобной атаки требуется минимум пять самолетов типа Су-24.

Минобороны РФ сообщило, что всего было десять крылатых ракет (не называются), семь из которых были сбиты ПВО.

Readovka предполагает, что для отвлечения ПВО ВС РФ противник совершил комбинированную атаку и наряду с Storm Shadow применил зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для пуска по наземным целям. Дальность С-200 позволяет нанести неприцельный удар "в направлении Крыма", который всё равно пришлось бы парировать, что увеличило бы шансы крылатых ракет прорваться через зону ПВО.

Последствия удара: погибли люди, но рембаза работать не перестанет

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки пострадало 24 человека, по уточнённым данным — погибли двое. По его словам, произошёл пожар "на южной площадке "Севморзавода".

Блогеры определили, что в порту губернатор снялся на фоне горящего большого десантного корабля (БДК) "Минск". Они оценили ущерб в ₽140-210 млн. Ремонтные работы будут длиться около месяца, обслуживанию судов ЧФ это не помешает.

По данным Минобороны РФ, в ходе атаки получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте на "Севморзаводе". Названия судов не были озвучены. По предварительной информации, кроме БДК "Минск" повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Цель удара — получение дальнобойных ракет от НАТО

Цель удара — не прекращение работы самого завода и даже не нанесение повреждений кораблям ВМФ, хотя это приветствуется, а прорыв очередной "красной линии" российского руководства, так как для удара использовались ракеты производства НАТО.

Учитывая обещание министра обороны Сергея Шойгу ответить на удары по Крыму ударами по украинским "центрам принятия решений" в Киеве, ожидается ответ ВКС РФ.

"Применение этих ракет ( Storm Shadow) вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — сказал министр на заседании коллегии МО РФ в июне.

"Ответку" ждут в бункере в Киеве, так как это ускорит получение дальнобойных ракет Taurus и ATACMS, чтобы атаковать ими российские военные объекты и города, одновременно, с объявлением войны РФ.

Новый этап СВО — "может достать почти где угодно"

По мнению севастопольца, писателя Платона Беседина, для Севастополя начался новый этап войны, когда "может достать почти где угодно".

"Нам больно, но в нас нет и не будет страха. Севастополь — город, где говорит сама история, говорит его дух. И я знаю, что сейчас город вновь поможет нам. Мы должны стать сильнее. Мы должны остановить этот ад. Мы должны победить", — написал Беседин в Telegram.

Конечно, выводы будут сделаны, но все военные объекты и города на территории РФ не прикроешь средствами ПВО. Уже были налёты на аэродромы России за тысячу километров от границы — в Энгельсе, Нижнем Новгороде и Пскове. ВСУ совершенствуют тактику диверсий, поэтому только кардинальное наступление ВС РФ решит проблему терактов.

Минобороны РФ также сообщило, что ночью ВСУ провели попытку атаки тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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