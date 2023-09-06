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Любовь Степушова

Власти Константиновки понимают, почему Зеленский убил жителей села

4:22
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский назвал удар по Константиновке терактом и даже объяснил причину, по которой РФ его якобы осуществила. Но не сходится, именно поэтому молчат власти Константиновки.

Власти Константиновки понимают, почему Зеленский убил жителей села
Фото: https://t.me/xykonst/26925

Зеленский объяснил "теракт" в Константиновке

По селу Константиновка в ДНР, которое контролируется ВСУ, 6 сентября был прилёт с большим количеством жертв — ракета (ракеты) попали по рынку. Убиты 17 человек, ранены более 30, согласно данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Украинские паблики поспешили заявить, что это ударила российская ракета С-300, что уже само по себе поставило версию под сомнению, потому что это противоракета ПВО и не используется РФ для ударов по территориям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это "полномасштабная бесчеловечность".

"Удар по рынку в Константиновке — это умышленный теракт России. Мы понимаем, что они делают. Это то же, что и было раньше — когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских вооружённых сил", — сказал Зеленский.

Вот ведь как умеет всё хорошо объяснить и даже попутно поднять боевой дух. Но не сходится, потому что в современном мире есть камеры видеонаблюдения и интернет, который помнит всё.

Ракеты по Константиновке выпущены ВСУ намеренно

Российские блогеры установили, что удар по рынку в Константиновке — работа ВСУ.

1. Сделан анализ направления - куда смотрят люди, следящие за ракетой. Оказалось, что смотрят в сторону Славянско-Краматорской агломерации, которая контролируется ВСУ.

2. На крыше авто за секунду до взрыва чётко виден пролёт двух ракет чёрного или серого цвета. Есть предположение, что это либо AGM-88 HARM либо Storm Shadow.

Даже русофоб из Bild Юлиан Рёпке вынужден признать, что ракета летела с северо-запада, то есть с украинской стороны.

Поддерживают версию и вменяемые украинцы. По Константиновке ударили те же люди, которые ударили раньше по Краматорску.

"С понятными политическими целями — полный Киев переживателей и ахателей собрался", — пишет Telegram-канал Иний.

О том, что Украина сегодня в районе  двух часов дня поднимала самолеты для возможного удара по ДНР и ЛНР, писали несколько каналов из Луганска.

То есть это не ошибка украинской ПВО, а сделано намеренно — ударом Storm Shadow с украинских самолётов. Для чего?

Трагедия организована для Блинкена

Одна из главных новостей дня на Украине — приезд в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Цель своего приезда Блинкен обозначил как демонстрацию "постоянной и решительной поддержки Украины в борьбе с агрессией".

Конечно, чтобы Блинкен утвердился в своём намерении после того, как киевский режим сделал третью Бучу. Вторая была в уже упомянутом Краматорске — ВСУ ударили по вокзалу в апреле 2022 года из пусковых установок "Точка-У", погибли 50 человек. В самой Буче была состряпана инсценировка "зверств России", о которой говорят даже уже офицеры СБУ, а не только иностранные аналитики (Скотт Риттер) и волонтёры (Адриан Боке).

Так киевский режим раз за разом создаёт якобы чудовищные злодеяния России, убивая своих граждан, и не жалеет об этом. Почему?

Почему молчат власти Константиновки

Известно, что на референдуме о независимости в 2014 году голосовала вся тогдашняя украинская Донецкая область, включая Константиновку, результат — 89,7 % высказались за "государственную самостоятельность". Поэтому жители Константиновки (как и Краматорска) давно для бандеровцев "сепары" и убить их ради сохранения своей власти не составляет никакого труда.

Не случайно власти Константиновки молчат по поводу сегодняшней трагедии, что вызывает у свидомых ярость.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы энтони блинкен владимир зеленский
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