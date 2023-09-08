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Любовь Степушова

У РФ была причина нанести удар по неприметному зданию патрульной полиции Кривого Рога

3:41
Силовые структуры » Военные новости

У России была причина нанести ракетный удар по неприметному зданию патрульной полиции в Кривом Роге. Эта причина — совещание силовиков с участием стран НАТО.

У РФ была причина нанести удар по неприметному зданию патрульной полиции Кривого Рога
Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Данные Украины о разрушениях и потерях не согласуются

ВКС РФ утром 8 сентября нанесли ракетный удар по отделению патрульной полиции в Кривом Роге. Ранее ударов по таким целям не наблюдалось.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, предварительная версия — удар нанесён ракетой "Искандер К". Полиция Украины публикует кадры первых секунд после прилёта. Как видно, уничтожено множество машин, ряд зданий полностью разрушен.

Это совсем не согласуется с озвученными потерями. Как сообщил мэр города Александр Вилкул, "в результате попадания в админздание погиб один человек, молодой парень, 72 человека — это уже окончательные данные, получили ранения. 35 человек находятся в больнице, из них три тяжелых".

Что было за стенами неприметного здания патрульной полиции

Несколько российских Telegram-каналов сообщили, что в здании полиции проходило совещание с представителями натовских силовиков. После налёта роя "Гераней", был залп ракетой Х-50, то есть ракетой воздух-земля, а не с наземной установки "Искандер". Эта ракета используется для уничтожения глубинных хорошо защищенных военных объектов и инфраструктуры ВСУ.

По "верифицированным данным" Telegram-канала "Образ будущего" на совещании присутствовали специалисты из Румынии и Нидерландов, которые обсуждали меры безопасности при модернизации ВПП и инфраструктуры для самолетов F-16 и Rafale.

"Итого: 34 погибших и 15 тяжелораненых. Из 34 погибших 9 это специалисты из Румынии, 4 техников из Нидерландов, а остальные представители МВД и СБУ", — сообщает канал.

По данным Telegram-канала "Милитарист", 40 человек погибли, 60 ранены, канал подтверждает удар ракетой Х-50.

Отложенная смерть

Ранее ВКС РФ уничтожили:

Элиту беспилотной авиации Украины в городе Чернигов, где присутствовали гости из стран НАТО;

Сотрудников Управления СБУ по Днепропетровской области, которые руководили терактами на юге РФ и мошенническими колл-центрами, обирающими доверчивых россиян. В здании СБУ работали также иностранные специалисты.

Сотрудников Управления СБУ по Сумской области;

Наёмников и командный состав ВСУ в штабе в отеле "Дружба" в Покровске, а также в ресторане Краматорске;

Сотрудников администрации госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины в Киеве, погибли ценные шифровальщики;

Сотрудников ГУР в центральном офисе в Киеве, которые руководят подрывной деятельностью диверсантов на территории РФ;

Российская сторона серьезно усилила свои возможности в области разведки, что мгновенно вызвало серьезные потери среди военных НАТО и Украины после ударов ВКС РФ.

Такие удары:

  • наносят ущерб боеспособности ВСУ за счёт выбытия командного состава и западных специалистов, наёмников;
  • наносят моральный ущерб в плане отсутствия уверенности в своей безопасности, сбивает со свидомых эйфорию и спесь. Противник постоянно находится в состоянии отложенной смерти — где бы он не собирался в группах, его найдут и ликвидируют.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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