ЦИПСО провёл операцию по "взятию" Андреевки накануне встречи Зеленский-Байден

Не имея возможности брать города, ВСУ пытаются брать деревни, и часто - для пропаганды. Случай с Андреевкой, что под Артёмовском (Бахмутом), очень показателен.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Нужна перемога перед встречей Байден-Зеленский

В четверг украинская блогосфера праздновала два события — взятие Андреевки, которая расположена между Клещеевкой и Курдюмовкой южнее Бахмута (которые ВСУ тоже периодически "освобождают") и "уничтожение" там 75-ой бригады ВС РФ.

О занятии села заявила замминистра обороны Анна Маляр. Но затем, по просьбе воюющих на месте украинских подразделений, она взяла свои слова обратно.

Однако вскоре эти же подразделения всё же решили "освободить" Андреевку и даже сообщили о разгроме там 72-й бригады ВС РФ. Вероятно, украинским военным разъяснили, что надо перед визитом Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и намечающейся там встречей с Джо Байденом создать положительный информационный фон.

"За последние 48 часов наше командование умудрилось уже пару раз точно взять Андреевку и "положить обратно", — пишет Telegram-канал 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".

По его мнению, это операция Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО).

Андреевка — классическая "серая зона"

Украинский канал поясняет, что Андреевка — это классическая "серая зона", в которую могут заходить сражающиеся подразделения, но они не контролируют объект.

"И вот эти заходы для неосведомленного обывателя и пытаются подать как "освобождение", что является спекуляцией. Потому что с таким же успехом уже через несколько часов в контратаку может пойти противник, и тоже "освободить" населенный пункт", — пишет автор.

По его мнению, такие боевые действия — это надолго.

"Уничтожение" российской бригады — переможная пилюля

Также канал прокомментировал новость об "уничтожении" 72-ой бригады. Автор напоминает, что уровень боев на передовой сегодня — это столкновения "максимум сотни человек". А чтобы разгромить бригаду, а это 4 и больше тысяч бойцов, нужно иметь" хотя бы трехкратное преимущество в силах и средствах — то есть 3-4 бригады".

"Бригадами мы не бегаем по передовой, и никогда в одном месте не сосредотачивали таких сил. Поэтому заявление о полном уничтожении 72-й бригады — лишь "переможная пилюля" для обывателя, который истосковался по отсутствию хороших новостей. И отчётное "достижение" командования, которому на 4-й месяц контрнаступления нужно хоть что-то объявить", — подчеркнул автор из 93-й бригады ВСУ.

В пятницу утром пошли разъяснения украинских источников, что ВС РФ подтянули резервы, "поэтому на окраинах Андреевки ещё идут бои — россияне предпринимают штурмы".

Российский Telegram-канал "Архангел спецназа" также не подтверждает разгром 72-й бригады : "ВСУ в радиоперехватах говорят о разбитой 72-й бригаде ВС РФ в Андреевке, только командир 72-й про это не знает".

Этот же канал сообщил и то, что ВСУ в четверг были "жёстко наказаны за ночную дерзость в Клещеевке":

"Оба населённых пункта — под ВС РФ. Противник откатился на свои позиции, опять бросил 200-х и 300-х и разбитые MaxxPro, взяты пленные".

Когда закончатся позиционные бои?

Из всего сказанного следует, что в зоне СВО идут позиционные бои. Надолго или нет — это покажет время. ВСУ, очевидно, долго наступали и нуждаются в перегруппировке и пополнении.

Западные источники пеняют на погоду — осенние дожди, которые "остановят наступление" ВСУ. В РФ ничего о мешающей погоде не говорят. Чем позже будет принято решение о переходе ВСУ к обороне, тем сильнее это отразится на общей обстановке, когда ВС РФ начнут наступать.

Вероятно, в Кремле ждут подходящего геополитического момента (поставки западных дальнобойных ракет, о чём Зеленский будет говорить с Байденом?). Сам по себе этот момент скажет очень многое о целеполагании военно-политического руководства РФ.

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