Global Hawk должен быть сбит, но есть и другие ответы на атаки Крыма и ЧФ

США и Великобритания чувствуют себя комфортно, атакуя Черноморский флот (ЧФ) РФ и Крым руками украинцев. Решится ли Москва отдать приказ на уничтожение БПЛА Global Hawk?

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Западные средства разведки обеспечивают удары ВСУ по России

Атака на Севастополь 22 сентября была выполнена Киевом в тесной координации с США и Британией и заранее планировалась с использованием западных средств разведки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Цель понятна — минимизировать потенциал Черноморского флота, о чём уже пишут западные аналитики.

Как указывают российские военные паблики, перед ударом по Севастополю ракетами Storm Shadow/SCALP вблизи Крыма курсировали американские разведчики: БПЛА Global Hawk и самолёт ДРЛО E-3A Sentry. Затем появился американский противолодочный самолёт Boeing P-8S Poseidon. Отмечено, что этими же аппаратами управляются катера-дроны, которые используются для атак на корабли флота и Крымский мост.

Как следует из данных Flightradar24, США и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма — с 7 до 21 в неделю. Согласно архивам треков портала, которые проанализировали в РИА Новости, над восточным побережьем Румынии летали, помимо уже упомянутых аппаратов, самолёты электронной разведки EP-3E Aries II США и RC-135W Rivet Joint Великобритании.

Уничтожить Global Hawk, как это сделал Иран с Triton

Некоторые российские эксперты считают, что западная разведывательно-ударная система в Черноморском регионе напрямую воюет против РФ, поэтому RQ-4B Global Hawk и другие БПЛА должны стать целью ПВО. Об этом заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

Он предлагает создать бесполётную зону над акваторией в Чёрном море, где происходит развертывание самолётов и беспилотников. Атака на такого нарушителя, по его словам, будет абсолютно законна. Более того, предполагаем, что сбитый аппарат, скорее всего, будет подробно изучен. В 2019 году американский дрон MQ-4C Triton был сбит Ираном над Ормузским проливом. После этого иранцы разработали собственные БПЛА.

Кстати, американцы тогда утверждали, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве, а Иран — что над иранским. Американцы не пошли на обострение ситуации, потому что для того и придуманы БПЛА — нет жертв.

Асимметричный ответ

Президент РФ Владимир Путин оценил работу британских спецслужб, как безрассудную.

"Они не чувствуют краёв", — сказал Путин на ВЭФ.

Чтобы они "почувствовали края", некоторые специалисты предлагают асимметричные решения. Например, наносить удары по инфраструктуре на Дунае, что недавно и было сделано — поражена в Одесской области паромная переправа с Румынией.

Интересно, что румыны заявили о готовности сбивать российские "Герани", если почувствуют в этом применении угрозу для себя. Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны генерал Георге Влад, сообщает Digi24.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", — сказал Влад.

По дипломатическим каналам надо донести, что, если будут продолжаться удары по Крыму и ЧФ, то РФ будет в праве нанести удар по узлу сосредоточения подводной газовой и коммуникационной инфраструктуры Запада: кабели и трубопроводы между Норвегией и Британией.

Дискутируется также удар по спутникам.

"Гражданская инфраструктура" в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Не случайно было сообщение, что Илон Маск решил передал часть своей аппаратуры Starlink Пентагону.

Есть также вариант ядерного удара, о чем предупреждает Rand Corporation.

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