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Любовь Степушова

Иран поставит РФ ударные БПЛА и ракеты для массированного удара по ВСУ

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Иран с 18 октября сможет начать продажу своих ракет и БПЛА России в связи с истечением действия санкций ООН. Это обеспечит массированный удар по ВСУ перед прорывом фронта.

Иран поставит РФ ударные БПЛА и ракеты для массированного удара по ВСУ
Фото: Telegram-канал Минобороны РФ

Санкции ООН против Ирана заканчиваются в октябре

Санкции ООН были введены в рамках ядерной сделки (СВПД) 2015 года и предусматривали эмбарго не только на экспорт, но и на импорт ракет и беспилотников.

Великобритания, Франция и Германия уже заявили, что сохранят санкции против Ирана, так как Тегеран не ответил на "жалобы о несоблюдении условий сделки". В частности, они касались ведения обогащения урана, а также обвинений в продаже дронов РФ.

Иран, говорится в заявлении упомянутых стран, "дважды отказывался от возможности вернуться в СВПД" и "продолжал расширять свою (ядерную) программу за пределы ограничений СВПД без какого-либо убедительного оправдания".

Тегеран утверждает, что вышел из режима СВПД только после того, как США при экс-президенте Дональде Трампе вышли из этих договорённостей в 2018 году, и то — соблюдал условия в течение года. Так как санкций Иран не боится, то демарш европейцев ни к чему не приведёт.  Россия и Китай придерживаются отмены санкций, а США — вообще не у дел.

Какое оружие РФ может купить у Ирана

Иран обладает передовыми ракетными технологиями. Несколько дней назад он успешно вывел в космос спутник Noor-3 при помощи ракеты-носителя Qased.

Институт изучения войны (ISW) указывает, что РФ заинтересована купить иранские дальнобойные баллистические ракеты "Фатех -110" и "Золфагар". Их производству может поспособствовать Китай, с которым, по данным СМИ, ведутся переговоры о поставках перхлората аммония, который необходим для твердотопливных ракет. У Ирана есть также новая крылатая ракету "Паве" с дальностью 1650 км. Согласно заявлениям Тегерана, она "практически неуязвима" для ПВО. Есть у Ирана и собственные системы ПВО. Это оружие тоже необходимо РФ в условиях войны на измор с Западом.

Как пишет ISW, Россия может "в обмен" поставить Ирану российские истребители Су-35, а также современное программное обеспечение для наблюдения и кибероружие.

По данным института, высокопоставленный израильский военный чиновник в июне отдельно выразил обеспокоенность тем, что Россия предоставляет Ирану западное оружие, захваченное на Украине.

ВС РФ обеспечат с помощью иранского оружия массированный удар по ВСУ

Россия сейчас выходит на массовое производство ударных беспилотников по типу "Герань", но поставки из Ирана подобных и других БПЛА помогут атаковать Украину более эффективно, обеспечив пред наступлением действительно массированный удар по ВСУ и системам их обеспечения.

По украинским данным, ВС РФ выпускает за сутки более 50 беспилотников камикадзе "Герань-1 и 2". А если это будут одновременно 300 или 500 дронов, 100 ракет, и возможно, столько же ФАБов? Именно такие удары прорывают фронт.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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