ФСБ допустила попытку бунта в Дагестане и позора РФ

В Махачкале дагестанцы чуть было не устроили кровавую бойню, преследуя "детоубийц из Израиля". Главный виновник позора РФ — местная ФСБ.

Фото: Telegram-канал "Что там у дагестанцев"

Подняться против "детоубийц" в Сети призывали "весь Дагестан"

Пропалестинский митинг, собравший в Турции миллион человек, не перерос в беспорядки, а двести-триста человек в Махачкале чуть было не устроили кровавую бойню, преследуя "детоубийц из Израиля".

События 29 октября развивались быстро. В 17.10 Telegram-канал "Утро Дагестан" (сейчас закрыт) сообщил о том, что прямым рейсом в Махачкалу летят израильтяне. Разогревающим моментом была характеристика их как "детоубийц". Через сорок минут тот же канал выпустил призыв "всему Дагестану" собираться у аэропорта. В 20.30 разогретая толпа ворвалась на лётное поле, где уже проходила высадка пассажиров. Одного из них буквально спасли на ниточке от линчевания, остальных увели обратно в лайнер.

Подразделения силовиков как будто не спешили реагировать. За аэропортом толпа набросилась на автомобиль местной полиции, громила магазины аэропорта. Ситуацию от эскалации, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, спасли действия по убеждению и разъяснению, что "дало результаты" — пострадавших минимально, нет жертв и значительных разрушений инфраструктуры.

Решающую роль в этом сыграл, по его словам, министр Дагестана по делам молодёжи Камиль Саидов, который вышел на эмоциональной разговор с разъярённой толпой, и убедил её отойти за ограждение аэропорта.

Последние участники беспорядков покинули территорию аэропорта около часа ночи.

Из них задержаны уже 60 человек, сообщает МВД РФ, 9 сотрудников полиции пострадали, двое из них находятся в больнице. Всего установлены более 150 активных участников бунта. Меликов пообещал, что "пощады никому не будет".

Кому был нужен "протест" в Дагестане?

События в Дагестане в ночь на 30 октября, это, конечно, позор для многоконфессиональной и многонациональной Российской Федерации.

По мнению Меликова, поддержку в организации беспорядков оказывали лица, которым не нравятся преобразования в республике которые "лишаются своего незаконного заработка". Детали он не пояснил.

"Чем это (бунт) помогло народу Палестины?", — риторически спросил он.

Telegram-канал "Что там у дагестанцев" называет "протестующих" орущим меньшинством.

"Каждый инцидент, отбрасывающий тень на репутацию республики, становится возможным именно с подачи этого самого меньшинства, которое из-за громкости своих криков создаёт впечатление о том, что таких людей в республике — большинство. Но нет, это не так", — пишут авторы.

Главным заказчиком и спонсором многие источники называют спецслужбы Украины. По словам Меликова, канал "Утро Дагестан" администрируется с территории Украины. Financial Times подтвердила, что этот паблик связан с беглым российским экс-депутатом Ильей Пономаревым (признан в России физлицом-иноагентом), который сейчас находится на Украине и курирует антироссийские проекты.

Владимир Зеленский тут же использовал момент для дискредитации властей РФ.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены", — заявил украинский президент.

Просчеты очевидны. Москве нужно насторожиться

Главный виновник событий очевиден — местная ФСБ. Много вопросов к этой службе. Многие дагестанцы, видя подготовку к акции, сигналили в Сети уже около месяца.

Telegram-канал "Будни манипулятора" пишет, что списки израильской диаспоры в Дагестане начали публиковаться с 26 октября. А за сутки до событий в аэропорту, в Хасавюрте у гостиницы "Фламинго" были размещены объявления о поиске сотрудников на разъездную работу. Именно у этой гостиницы было указано место и время сбора "орущего меньшинства", которое потом отправилось громить аэропорт.

При наличии правильной мониторинговой системы, оперативно-розыскной работы и агентурной сети, подготовка к подобным акциям выявляется спецслужбами заранее и купируется.

Непонятно также, почему Telegram-канал, который сеял смуту, был закрыт только тогда, когда бунт набрал обороты. Реакция силовиков на месте тоже выглядела запоздавшей.

Как тут не вспомнить события в Казахстане января 2022 года, где решающую роль в подготовке и попытке госпереворота сыграла местная служба безопасности. И, конечно, у неё были покровители вне Казахстана.

Дагестан — во многом непрозрачная республика, и если это не исправить, Россию ждут тяжёлые времена. И куда уж тяжелее, казалось бы.

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