США и их союзники втягиваются в операцию против хуситов в Йемене, которые в ответ на агрессию Израиля против сектора Газа атакуют военные и торговые суда в Красном море.
Хуситы, чрезвычайно воинственное население Йемена исламского вероисповедания шиитского толка, контролируют столицу, город Сана, и ряд южных провинций страны.
Они объявили Израилю войну и запускают ракеты и рои беспилотников по военным и торговым судам в Баб-эль-Мандебском проливе. 16 декабря американский эсминец USS Carney был атакован более чем дюжиной беспилотников. Ситуация накаляется, один убитый американец — и Вашингтон будет вынужден реагировать.
Хуситы же как будто ничего не боятся, они угрожают применить оружие которое "до сих пор не использовали", а это усовершенствованные дальнобойные ракеты и дроны иранского производства.
В результате их действий крупнейшие судоходные компании мира:
объявили о приостановке рейсов по Красному морю через Суэцкий канал и дальше в Европу (и обратно — в Азию). А это путь, который обслуживает 15% мировой торговли. Грузовые корабли теперь будут идти в обход Африки, что увеличит затраты на перевозки и страховки и неминуемо приведёт к взлёту цен буквально на все транспортируемые товары.
Портал The War Zone со ссылкой на источники в минобороны США сообщил, что шеф Пентагона Ллойд Остин объявит на следующей неделе во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") против хуситской группировки движения "Ансар Аллах".
В связи с этим представитель МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон проинформировал, что Норвегия получила запрос от США о присоединении к операции. "Запрос сейчас находится на рассмотрении", — сообщило норвежское издание E24. То есть США хотят получить "международную поддержку". Это они делают всегда в своих интервенциях, но сухопутная операция, если она будет, ляжет на их плечи.
Для подкрепления этих намерений в Аденский залив прибыла авианосная ударная группа ВМС США, состоящая из более чем 20 кораблей во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower, сообщило в воскресенье, 17 декабря, издание Politico. По словам источника газеты, Пентагон "предоставил возможность" командованию группы по нанесению ударов по хуситам.
Разбомбить какие-то наземные объекты в Йемене коалиция вполне может, а вот насчёт наземной операции — вопрос. Такая попытка уже была в 2015 году с помощью Саудовской Аравии, но была неудачной. Саудиты уже решили с хуситами подписать мир в 2023 году, но случилась атака ХАМАС на Израиль и ответ, который перерос в резню.
Почему сухопутная операция маловероятна...
Разбомбить хуситов тотально, как это делает Израиль в Газе, а потом войти? Израиль уже разрушил или повредил 60% жилья в Газе и уничтожил большую часть гражданской инфраструктуры, центров распределения электроэнергии и воды. Но вряд ли этим с ХАМАС покончено — наоборот, учитывая огромные жертвы.
Лучше бы Вашингтон утихомирил Израиль, который неуправляем и продолжает бомбить сирийский Дамаск и юг Ливана. Чуть промахнётся и попадёт в гражданские объекты — и разгорится региональный, а то и мировой пожар, который выльется в крах Америки.
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