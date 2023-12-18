Все интересанты — на старте. Новая война будет в Йемене

США и их союзники втягиваются в операцию против хуситов в Йемене, которые в ответ на агрессию Израиля против сектора Газа атакуют военные и торговые суда в Красном море.

Фото: flickr.com/ Official U.S. Navy Page

Хуситам удались санкции против Израиля и Запада

Хуситы, чрезвычайно воинственное население Йемена исламского вероисповедания шиитского толка, контролируют столицу, город Сана, и ряд южных провинций страны.

Они объявили Израилю войну и запускают ракеты и рои беспилотников по военным и торговым судам в Баб-эль-Мандебском проливе. 16 декабря американский эсминец USS Carney был атакован более чем дюжиной беспилотников. Ситуация накаляется, один убитый американец — и Вашингтон будет вынужден реагировать.

Хуситы же как будто ничего не боятся, они угрожают применить оружие которое "до сих пор не использовали", а это усовершенствованные дальнобойные ракеты и дроны иранского производства.

В результате их действий крупнейшие судоходные компании мира:

Maersk,

MSC,

Hapag Lloyd

и CMA CGM, —

объявили о приостановке рейсов по Красному морю через Суэцкий канал и дальше в Европу (и обратно — в Азию). А это путь, который обслуживает 15% мировой торговли. Грузовые корабли теперь будут идти в обход Африки, что увеличит затраты на перевозки и страховки и неминуемо приведёт к взлёту цен буквально на все транспортируемые товары.

США созывают международную коалицию по борьбе с хуситами

Портал The War Zone со ссылкой на источники в минобороны США сообщил, что шеф Пентагона Ллойд Остин объявит на следующей неделе во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") против хуситской группировки движения "Ансар Аллах".

В связи с этим представитель МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон проинформировал, что Норвегия получила запрос от США о присоединении к операции. "Запрос сейчас находится на рассмотрении", — сообщило норвежское издание E24. То есть США хотят получить "международную поддержку". Это они делают всегда в своих интервенциях, но сухопутная операция, если она будет, ляжет на их плечи.

Для подкрепления этих намерений в Аденский залив прибыла авианосная ударная группа ВМС США, состоящая из более чем 20 кораблей во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower, сообщило в воскресенье, 17 декабря, издание Politico. По словам источника газеты, Пентагон "предоставил возможность" командованию группы по нанесению ударов по хуситам.

Разбомбить какие-то наземные объекты в Йемене коалиция вполне может, а вот насчёт наземной операции — вопрос. Такая попытка уже была в 2015 году с помощью Саудовской Аравии, но была неудачной. Саудиты уже решили с хуситами подписать мир в 2023 году, но случилась атака ХАМАС на Израиль и ответ, который перерос в резню.

Интервенция в Йемен маловероятна

Почему сухопутная операция маловероятна...

Это может расширить круг прокси-войны с Ираном и его союзниками, потому что за хуситами стоит Иран. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани предупредил, что план США столкнётся с "чрезвычайными проблемами". Предположим, что хуситы в ответ могут нанести удар по базе США Кэмп Лемонье в Джибути, которая держит под контролем всю Африку. США уже ведут две прокси-войны — на Украине и в Газе, что-то замышляет Венесуэла в Гайане, в январе состоятся выборы на Тайване, и возможна военная операция там Китая, если победят сторонники независимости и объявят её. А тут ещё хуситы? Да ещё перед выборами в США в ноябре? С учётом того, что это будет масштабная, дорогостоящая, ресурсоёмкая и неограниченная по времени операция? Готовы ли Соединённые Штаты довести её до конца и с какой целью?

Разбомбить хуситов тотально, как это делает Израиль в Газе, а потом войти? Израиль уже разрушил или повредил 60% жилья в Газе и уничтожил большую часть гражданской инфраструктуры, центров распределения электроэнергии и воды. Но вряд ли этим с ХАМАС покончено — наоборот, учитывая огромные жертвы.

Лучше бы Вашингтон утихомирил Израиль, который неуправляем и продолжает бомбить сирийский Дамаск и юг Ливана. Чуть промахнётся и попадёт в гражданские объекты — и разгорится региональный, а то и мировой пожар, который выльется в крах Америки.

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