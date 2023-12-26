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Дмитрий Плотников

500 тысяч мобилизантов для ВСУ: пойдут служить инвалиды и золотая молодёжь

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Новый закон о мобилизации на Украине предусматривает пополнение вооружённых сил на полмиллиона человек. Такой указ издал президент страны Владимир Зеленский.

500 тысяч мобилизантов для ВСУ: пойдут служить инвалиды и золотая молодёжь
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

А кто же пойдёт воевать?

Отсрочки по новому закону лишены:

  • инвалиды I и II группы;
  • пойдёт служить даже III группа с поправкой, что "с их согласия", но кто там будет спрашивать их согласия.

Отменена отсрочка для женщин, которые не подлежат призыву, оставили льготы только беременным, имеющим детей до трёх лет либо ухаживающими за детьми-инвалидами до шести лет. Всех остальных загребут!

Также снижена планка призывного возраста с 27 до 25 лет и введены жёсткие ограничения для тех, кто за рубежом, кто нарушил законодательство по мобилизации. Тем мужчинам, которые ещё остались на Украине, запретят выезд за границу. Им заблокированы все карты. Кто за рубежом не встал на онлайн-учёт, им тоже аннулируют загранпаспорт — мужчинам и, возможно, женщинам. Ну и тоже банковские переводы заблокируют.

А что президент?

"Но ему же не надо избираться, вот в чём дело. Он же выборы отменил. Зеленский давно перестал быть президентом Украины, он стал управляющим от имени западных кураторов, поэтому ему никого не жалко. В этой истории он видит только себя. Его вообще ни Украина, ни всё эти люди не волнуют!" — отмечает политолог Сергей Михеев.

А с военной точки зрения какое качество такой мобилизации будет? Ясно, что крайне низкое, потому одно дело, когда человек хотя бы условно физически годен, а другое — когда у него не только куча болезней, от плоскостопия до близорукости, да ещё он морально не готов встать в строй. Что это будет за солдат-защитник?

Понятно, что все профессиональные военные в вооружённых силах Украины почти закончились ещё год назад. Но эти люди, которые придут, даже не могут стать их эрзац-заменителем. От них будет очень мало толку, тем более что их погнали на эту бойню как скотину.

Ну и плюс на Украине, конечно, будет нарастать социальный кризис. Если у детей уже будут забирать маму, то это всё двигается к гражданскому коллапсу. А куда отдавать детей? В детдома?

А те мажоры и золотая молодёжь, что до последнего отмазывались или откупались от мобилизации, — с ними как быть? Вот вам ещё одна причина социального кризиса в стране.

В любом случае с сегодняшнего дня после этих поправок украинцы побегут вообще во все стороны, куда только можно бежать. Будут менять имена, фамилии, пол и всё, что угодно. И даже, если, наконец-то, начнутся (а они обещаются) переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, то это уже ничего не решит. Всем будет на это наплевать.

Качество ВСУ

Ну, допустим, 500 тысяч украинцев наберут. А как себе представляет Зеленский, как будут обеспечены все эти полмиллиона человек?

Предположим, стрелкового оружия там им хватит. Возможно, хватит и обмундирования. Но их надо кормить, учить, платить деньги. Кто этим будет заниматься и когда это делать? Европейцы что-то выделят из фондов?

Ну хорошо, а тяжёлое вооружение? А прочее оружие, которого не хватает регулярной армии Украины? Очевидно, что это будет колоссальная масса, что называется "пушечного мяса". Это можно называть просто чудовищным уничтожением народа Украины. И президент Зеленский не может этого не понимать.

500 тысяч МОБИЛИЗИРУЮТ? Нужны объяснения! | ЗЕЛЕНСКИЙ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу украина владимир зеленский
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