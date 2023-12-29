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Дмитрий Плотников

Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО

4:07
Силовые структуры » Военные новости

Такого от конфликта на Украине не ожидали. Запад планировал лёгкую прокси-войну без собственных потерь, а выходит, что военные НАТО сегодня там начали гибнуть едва ли не сотнями.

Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО
Фото: www.mk.ru

НАТО на Украине

Там этих натовцев полно: инструкторов, наёмников, расчётов сложной техники, спецназовцев.

И жертв среди них становится всё больше.

По некоторым данным, Североатлантический альянс потерял в военном противостоянии с Россией уже не менее 20 тысяч военнослужащих. Потери непосредственно ВСУ превосходит потери русских в девять раз.

"Так как не хватает регулярных частей, а закрывать бреши, которые образовались на фронте нужно закрывать, их закрывают за счёт иностранных наёмников — официально это боевые подразделения стран НАТО, которые под видом частных военных компаний участвовали в боевых действиях на наиболее опасных и значимых участках — у Артёмовска, Соледара, на Запорожском фронте", — ранее комментировал ситуацию военный обозреватель, эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Куда пропадает спецназ НАТО?

Разумеется, НАТО свои потери тщательно скрывает. После каждого инцидента в районе чрезвычайного происшествия срочно отключается сотовая связь. В дело вступают агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и западных разведок. Всё скрупулёзным образом начинают зачищать, однако правду сегодня скрыть невероятно сложно — Интернет буквально пестрит такими историями.

То какой-то высокопоставленный генерал НАТО разбился в каком-нибудь частном самолёте, в которой непонятно зачем попал. То на ровном месте в какой-нибудь пустыне Невада упал вертолёт с элитными бойцами спецназа. А аварии эти мало кто видел.

Недаром в польском городе Жешув военный госпиталь переполнен ранеными. Характерно, что все эти раненые говорят отнюдь не на польском языке. Почему-то огромное количество этих раненых — англоязычные.

Правда, российские спецслужбы и военные тоже об этих ударах не распространяются. Во-первых, нельзя выдавать агентуру — нельзя никого спугнуть. Но факты налицо: российские ракеты становится ещё более эффективнее и смертоноснее. А разведка внутри чужой страны работает всё качественнее.

Военные обозреватели отметили, что удары русских по натовским бункерам стали точнее и чаще. Военная верхушка Запада напугана и растеряна. В начале конфликта они на это не соглашались.

Многим, кто погиб, обещали совсем другую войну с русскими. Им рассказывали, что российский солдат это "насильно мобилизованный, который тут же побежит, только стоит немножко начать атаковать". Наёмники, поверившие в эти сказки, уже никому ничего не расскажут. А те, кто уцелел, держат язык за зубами, поскольку говорить правду себе дороже. Да и время ещё не пришло.

Переговоры на условиях Запада?

Западные СМИ уже усиленно начинают муссировать тему "Минска-3". У политиков Евросоюза и Соединённых Штатов, а также западных военных, всё меньше веры в победу над русскими на поле боя. А раз такое произошло, пора задуматься, чтобы остановить наступление ВС РФ, и сделать это нужно, подав как успех.

Успех этот должен и политическим, и военным. Поэтому сегодня и продвигается тезис "победы" Украины в том, что, "как государство оно объединено", что русские не смогли захватить черноморские города Незалежной, что курс Киева на Запад остался твёрдым и неизменным.

Да, это и будет подаваться военно-политической победой всего западного блока над Россией. Дело за малым, осталось убедить русских сесть за стол переговоров на их условиях.

Пойдёт ли Кремль на это? Очень и очень сомневаюсь...

Пленные американские наемники рассказали об украинской армии и пропаганде
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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