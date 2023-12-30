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Дмитрий Плотников

Истребитель-бомбардировщик Су-35С: кто будет уничтожать хвалёные натовские F-16

4:26
Силовые структуры » Военные новости

Уже более недели западная пресса высказывает предположение, о прибытии из Нидерландов первых самолётов F-16 для Украины.

Истребитель-бомбардировщик Су-35С: кто будет уничтожать хвалёные натовские F-16
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

F-16 уже встали на крыло?

Многие полагают, что данный тип истребителей националисты уже использовали в оперативной обстановки в зоне боевых действий. Скорее всего, это было сказано на проверенной информации, что в Европе подготовили лётчиков ВСУ.

Однако надо учесть, что чрезвычайным важно для оперативного развёртывания этих самолётов является чёткая подготовка инфраструктуры. А значит, можно предполагать, что в оперативной обстановке истребители использовались, поскольку армия Российской Федерации постоянно бьёт по аэродромам Украины, разрушая эту инфраструктуру.

Тем более, если бы Киев начал оперативно использовать эти самолёты, то общественность об этом бы узнала пусть и не сразу, но в Интернет что-то попало бы. А там бы подхватили и западные СМИ.

"Если бы использование этих самолётов в оперативном соединении привело к определенным тактическим или оперативным результатам, то, конечно, эта информация проникла бы в средства массовой информации. Но мы просто не можем рассчитывать на то, что сможем узнать в реальном времени, что происходит на фронте, каков результат и какие технологии были задействованы. Но в любом случае сами истребители F-16, к сожалению, не могут быть поставлены в том количестве, о котором идет речь. И, к сожалению, они не могут вызвать кардинального поворота в развитии этого конфликта", — рассказал в интервью Radiožurnál полковник запаса чешского генерального штаба Зденек Петраш из Брненского университета обороны.

Да, надо констатировать, что сами самолёты могут быть поставлены, но не в том количестве, которое декларирует Запад. Тем более, что какого-то кардинального преимущества или изменение обстановки они абсолютно не принесут. И это подтверждают слова не только этого чешского офицера, в этом сходятся многие западные обозреватели.

К барьеру!

Кстати, многие эксперты склоняются к тому, что в воздушной дуэли с ВКС РФ натовские самолёты отнюдь бы не победили. Тем более, что ракеты "воздух-воздух" у них имеют характеристики "средних" ракет. В противовес им российские штурмовики Су-35С выкладывают более тяжелую фигуру — ракеты дальнего применения.

То есть, на расстоянии более двухсот километров американские самолёты будут уничтожаться, не успев произвести какой-либо манёвр.

Плюс я убеждён, что у российского командования есть свои довольно нетривиальные варианты нейтрализации самолётов F-16. И о них рядовому обывателю вряд ли что-то известно.

Военная тайна — есть военная тайна.

Для справки.

Да именно Су-35С будут противостоять натовским F-16 над донбасским небом. Это тяжёлые сверхманёвренные многоцелевые штурмовики поколения 4 ++. Они каждый день подтверждают статус лидера в небе.

Специалисты отмечают, что эта уникальная боевая машина является одной из передовых платформ в современной мировой авиации. Су-35С является и бомбардировщиком и истребителем. Целями самолёта становится воздушные, надводные и наземные цели.

Оборудование позволяет этим военным машинам в любых погодных условиях производить радиолокационную разведку и обнаруживать различные цели:

  • "рассредоточенные САУ" — 35-50 км,
  • "катер" — 120 км,
  • "группы танков" — до 70 км,
  • "мост" — до 170 км.

Неоспоримые преимущества самолёта — это бортовая РЛС "Ирбис-Э", сопровождающая три десятка воздушных целей и одновременно атакующая восемь из них. Это радиолокационная система может обнаруживать самолёты врага на удалении до 400 км.

А как мы уже писали, дальнобойные ракеты Р-37М уничтожают неприятеля на дистанции свыше 200 (250) км.

Истребитель F-16. Секрет успеха
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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