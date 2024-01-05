Началось? Россия применила новые баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине

Вашингтон заявляет, что северокорейские ракеты на днях обстреляли Украину.

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Именно их применяла Россия, нанося якобы удар по городам Незалежной, заявил координатор Белого дома Джон Кирби.

"30 декабря 2023 года ВС РФ запустили по крайней мере одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Эта ракета, судя по всему, приземлилась в открытом поле в Запорожской области. 2 января Россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине, в том числе в рамках этой ночной воздушной атаки", — отметил американский чиновник

Однако Белый дом так и не назвал конкретный класс ракет, поставляемых в Россию. Прогнозируется, что это либо "Хвасон-9", самая совершенная версия ракеты "Скад", известная с тройной дальностью полета по сравнению с оригиналом, либо, что более вероятно, гораздо более современная KN-23B.

Опасность северокорейских ракет КN-23B

Сообщения о том, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты КN-23B для ударов по Украине, вызывают серьёзную обеспокоенность не только для Киева, но и для всего альянса НАТО. Но в первую очередь, эти ракеты представляют собой серьёзную угрозу для ВСУ и военной инфраструктуры Украины.

КN-23B — это твердотопливная баллистическая ракета малой дальности с дальностью действия до 900 километров. Она может нести боеголовку весом до 1 тонны, что позволяет ей поражать широкий спектр целей, включая командные пункты, склады боеприпасов и аэродромы.

Данные ракеты обладают рядом характеристик, которые делают их особенно опасными для Украины:

Высокую скорость и маневренность, что затрудняет их перехват.

Кроме того, они могут летать на очень низкой высоте, что делает их практически невидимыми для радаров.

Использование Россией северокорейских ракет КN-23B может "изменить ход" боевых действий на Украине. Эти ракеты могут помочь российским войскам прорвать украинскую оборону и нанести невосполнимый урон украинской инфраструктуре, пишут аналитические западные СМИ.

В помощь ВС РФ?

Северная Корея — один из крупнейших и самых разнообразных оборонных секторов в мире. Страна обладает значительными производственными мощностями по производству баллистических ракет, особенно для конструкций малой дальности, таких как KN-23 и KN-24. Имея артиллерийские силы, превосходящие российские, Северная Корея также служила основным поставщиком артиллерии для российской армии на ранних этапах боевых действий на Украине, уверены эксперты.

KN-23 — гораздо более новая и компактная твердотопливная баллистическая ракета, чем российская система "Искандер-М". Как и "Искандер", ракеты летают по полубаллистическим пониженным траекториям, и могут совершать широкие маневры в полёте на всём протяжении траектории полета. Это оказалось достаточно, чтобы одна из самых мощных западных противоракетных систем оказалась неспособной даже обнаружить их.

Более крупный вариант с большей дальностью, KN-23B, имеет расширенную дальность действия 900 км по сравнению с 700 км у оригинала. Напротив, российский "Искандер-М", хотя его так же сложно перехватить, может достигать целей всего на расстоянии 500 км, а для экспортных вариантов — 300 км.

В отличие от очень характерного внешнего вида "Хвасон-9", KN-23B чем-то напоминает систему "Искандер-М", хотя и имеет значительно больший размер.

Помимо Северной Кореи, представитель Белого дома указал, что Россия может стремиться и к приобретению иранских ракет. Он отметил, что в сентябре 2023 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) принимал министра обороны России Сергея Шойгу в Иране и ему были продемонстрированы баллистические ракеты ближнего радиуса действия и другие ракетные системы.

Но и это ещё не все. КНДР готова продолжать сотрудничать с Кремлём.

"Северная Корея потенциально может предложить РФ целый ряд других вооружений, включая реактивные системы залпового огня, полевую артиллерию, винтовки, пулемёты, переносные зенитные и противотанковые ракеты", — сообщает англоязычное издание The Korea Herald.

Итак, сотрудничество с КНДР, и использование Россией северокорейских баллистических ракет малой дальности на Украине скоро превратит в ад её тылы.