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США: Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР

Силовые структуры

ВС РФ уже запускали по Украине северокорейские баллистические ракеты — 30 декабря и 2 января.

США: Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР
Фото: mil.ru

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителя администрации Джозефа Байдена Джона Кирби.

"По нашим данным, КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет — и РФ уже запустила первые ракеты по Украине”, — отметил Кирби.

Применение Россией баллистических ракет из Северной Кореи, о котором раньше не сообщалось, указывает на растущую поддержку лидером КНДР Ким Чен Ыном военных усилий Кремля, подытожило издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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