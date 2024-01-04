США: Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами из КНДР

ВС РФ уже запускали по Украине северокорейские баллистические ракеты — 30 декабря и 2 января.

Фото: mil.ru

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителя администрации Джозефа Байдена Джона Кирби.

"По нашим данным, КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет — и РФ уже запустила первые ракеты по Украине”, — отметил Кирби.

Применение Россией баллистических ракет из Северной Кореи, о котором раньше не сообщалось, указывает на растущую поддержку лидером КНДР Ким Чен Ыном военных усилий Кремля, подытожило издание.