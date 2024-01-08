Новая стратегия СВО: ВКС РФ нанесли третий массированный удар по тылам ВСУ

5:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Третий массированный ракетно-дроновый удар нанесён по Украине 8 января. ВКС РФ методично уничтожают тылы ВСУ, готовясь к крупной общевойсковой операции.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

Провал ПВО Украины

По данным Воздушных сил (ВС) ВСУ в Telegram, в ночь на 8 января "удалось сбить все 8 "Шахидов" ("Гераней"-ред.) и 18 ракет из 51". То есть попали по целям, даже по украинским данным, 33 российские ракеты. Это, конечно, полный провал ПВО противника.

Не удалось сбить:

ни одной из 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (сомнительные данные, так как это противоракеты ПВО, скорее всего речь идёт о маскировке своих неудачных пусков ракет С-300 -ред.);

ни одного "Кинжала" из четырех;

ни одной крылатой ракеты Х-22 из 8;

ни одного "Искандера-М" из 6;

и ни одной управляемой авиационной ракеты Х-31П из 2.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что не менее 4-х прилётов зарегистрированы в Харькове. Telegram-канал "Образ будущего" сообщает, что ударами "Искандер-М" и "Искандер-К" по городу уничтожены два бункера террористической группировки "Кракен" с командным составом.

Взрывы, по данным других российских источников, были слышны не только в областном центре, но и в Купянске, Шевченково, Бурлуке, Волчанске. Многие пишут о постоянных с 29 декабря сильнейших обстрелах этого региона и делают вывод, что это неспроста.

Руководитель украинской Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко признал 5 взрывов в Запорожье. В нескольких районах нет света.

В Одессе "Герани" уничтожили оборудование и технику центра радио- и радиотехнической разведки ВСУ в селе Великий Дальник. В Ильичевске уничтожен топливный терминал.

Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области, поврежден трубный завод в городе Новомосковск и, вероятно, подстанция, так как обесточено около 200 тысяч абонентов.

В Хмельницкой области местные власти сообщали о работе ПВО, там расположен аэродром в Староконстантинове. Telegram-канал "Образ будущего" сообщает, что ударом двух гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражена ПВО региона: "РЛС от ЗРК Patriot и две заражающие машины, а также 8 мобильных комплексов ЗСУ Gepard". Украинские источники пишут также о прилете по железнодорожному узлу в Шепетовке Хмельницкой области. В самом Хмельницком — также проблемы с электричеством.

Удар по Кривому Рогу уничтожил расположенный внутри торгового центра цех по сборе БПЛА самолетного типа, по данным канала "Образ будущего". Также в городе нет света, и не ходят троллейбусы, видимо, один из прилетов был в подстанцию.

В Херсоне ночью был удар по территории завода и объекту инфраструктуры. Об этом сообщил глава контролируемой Украиной части области Александр Прокудин.

Заметим, что украинские власти признают удары, только если их не скрыть. На самом деле повреждений нанесено гораздо больше.

ВКС РФ методично разрушают тылы ВСУ и их потенциал

Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своём канале в соцсети, что два крупных ракетных удара, нанесённых РФ по Украине 29 и 2 января, были "абсолютно разрушительными".

По его словам, спутниковые снимки говорят о том, что, по меньшей мере, две системы ЗРС Patriot были уничтожены. То есть "были разбиты части системы ПВО, которую запад так старательно пытался создать на Украине", сказал аналитик. Есть, по его словам, также снимки промышленных объектов вокруг Киева, которые "сильно разрушены".

Очевидно, что войска РФ сейчас не столько штурмуют позиции ВСУ, сколько наносят удары по их тылам. Цель такой тактики — нанесение стратегического поражения противнику. С отдельными операциями по освобождению городов ДНР, видимо, покончено — началась война фронтами и армиями.

Украина ждёт плохих новостей с фронта

Российские аналитики считают, что на победу РФ начинает работать разница потенциалов, тыла, логистики. По этой причине шансов у Киева нет от слова "совсем". Единственный шанс для Зеленского — прямое участие НАТО, или иных серьёзных игроков на его стороне.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" сообщил, что "скоро стоит ждать плохих новостей с фронта". Банковая в курсе, тушат "пожар" живой силой. Плохие новости Украине недавно пообещал и постпред РФ в ООН Василий Небензя.

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