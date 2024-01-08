Согласно сообщениям британской прессы, Королевский флот хочет вывести из эксплуатации два недавно отремонтированных фрегата типа 23 (класс Duke) — HMS Argyll и HMS Westminster, из-за острой нехватки персонала.
"Нам придётся забрать личный состав из одного подразделения ВМФ, чтобы перебросить его в новый район сил", — писало издание Telegraph о сокращении в британском флоте, ссылаясь в статье на неназванного представителя министерства обороны Великобритании.
Среди военных держав, связанных с США, Великобритания с первых лет холодной войны считалась лидером с точки зрения потенциала, и в стране старались сделать всё, чтобы гарантировать, что баланс сил на море оставался благоприятным для интересов Запада и союзников.
Так откуда же взялась проблема сокращения британского надводного флота?
Итак, вот некоторые причины:
В результате этих проблем британский надводный флот значительно уступает по возможностям конкурирующим флотам. Количество фрегатов класса типа 23 было сокращено с 16 до 9, а количество эсминцев класса типа 45 — с 12 до 6. ВМС Великобритании также рассматривает возможность вывода из эксплуатации эсминцев без замены.
Снижение возможностей британского надводного флота имеет последствия для безопасности страны. В условиях усиливающейся конкуренции с другими странами, Великобритания становится более уязвимой перед внешними угрозами.
Для решения этой проблемы Лондону необходимо принять следующие меры:
Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британского надводного флота потребует времени и ресурсов.
Кстати, о проблемах британских эсминцев класса типа 45 говорилось не раз.
Вот основные проблемы этого класса:
Для решения проблем эсминцев типа 45 необходимо как можно скорее устранить проблемы с надежностью и сложностью обслуживания. Это потребует значительных инвестиций в модернизацию кораблей.
Также надо расширять возможностей эсминцев типа 45. Они должны быть способны выполнять широкий спектр задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу и высокоточные удары крылатыми ракетами.
Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британских эсминцев потребует времени и ресурсов.
На фоне экономического спада и двух очень серьёзных экономических кризисов в 2008 и 2020 годах, вполне возможно, что корабли типа 45 будут последним классом британских эсминцев. Работы по замене сомнительны, а расширение флота в Британии весьма маловероятно.
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