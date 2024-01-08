Ржавый флот Его Величества. Как идёт ко дну ВМС Британии

4:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно сообщениям британской прессы, Королевский флот хочет вывести из эксплуатации два недавно отремонтированных фрегата типа 23 (класс Duke) — HMS Argyll и HMS Westminster, из-за острой нехватки персонала.

Фото: wikimedia

"Нам придётся забрать личный состав из одного подразделения ВМФ, чтобы перебросить его в новый район сил", — писало издание Telegraph о сокращении в британском флоте, ссылаясь в статье на неназванного представителя министерства обороны Великобритании.

Среди военных держав, связанных с США, Великобритания с первых лет холодной войны считалась лидером с точки зрения потенциала, и в стране старались сделать всё, чтобы гарантировать, что баланс сил на море оставался благоприятным для интересов Запада и союзников.

Флот ко дну

Так откуда же взялась проблема сокращения британского надводного флота?

Итак, вот некоторые причины:

Серьезная нехватка личного состава. В последние годы численность личного состава Королевского флота сократилась на 4,1 процента, а набор новых моряков сократился на 22,1 процента. Это связано с общим кадровым кризисом в западных вооруженных силах, а также с сокращением бюджета ВМФ в начале 2010-х годов.

Проблемы с оборудованием. В частности, эсминцы типа 45 (тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием) имеют серьёзные проблемы с надежностью и боеспособностью. В 2021 году только один из шести эсминцев этого класса был способен участвовать в боевых действиях.

В результате этих проблем британский надводный флот значительно уступает по возможностям конкурирующим флотам. Количество фрегатов класса типа 23 было сокращено с 16 до 9, а количество эсминцев класса типа 45 — с 12 до 6. ВМС Великобритании также рассматривает возможность вывода из эксплуатации эсминцев без замены.

Последствия для Королевства

Снижение возможностей британского надводного флота имеет последствия для безопасности страны. В условиях усиливающейся конкуренции с другими странами, Великобритания становится более уязвимой перед внешними угрозами.

Для решения этой проблемы Лондону необходимо принять следующие меры:

Увеличение численности личного состава ВМФ. Это можно сделать, повысив привлекательность военной службы в ВМФ, в том числе путём повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Устранение проблем с оборудованием. Это потребует значительных инвестиций в модернизацию флота.

Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британского надводного флота потребует времени и ресурсов.

Кстати, о проблемах британских эсминцев класса типа 45 говорилось не раз.

Вот основные проблемы этого класса:

Низкая готовность. В настоящее время 5 из 6 кораблей выведены из строя, и в рабочем состоянии находится лишь один. Это связано с серьёзными проблемами с надежностью и сложностями обслуживания.

Недостаточная универсальность. Эсминцы типа 45 предназначены только для противовоздушной обороны. Они не способны выполнять другие задачи, такие как противокорабельная, противолодочная борьба или высокоточные удары крылатыми ракетами.

Несоответствие современным требованиям. Эсминцы типа 45 значительно уступают по возможностям современным эсминцам других стран.

Что делать

Для решения проблем эсминцев типа 45 необходимо как можно скорее устранить проблемы с надежностью и сложностью обслуживания. Это потребует значительных инвестиций в модернизацию кораблей.

Также надо расширять возможностей эсминцев типа 45. Они должны быть способны выполнять широкий спектр задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу и высокоточные удары крылатыми ракетами.

Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британских эсминцев потребует времени и ресурсов.

На фоне экономического спада и двух очень серьёзных экономических кризисов в 2008 и 2020 годах, вполне возможно, что корабли типа 45 будут последним классом британских эсминцев. Работы по замене сомнительны, а расширение флота в Британии весьма маловероятно.