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Дмитрий Плотников

Ржавый флот Его Величества. Как идёт ко дну ВМС Британии

4:48
Силовые структуры » Военные новости

Согласно сообщениям британской прессы, Королевский флот хочет вывести из эксплуатации два недавно отремонтированных фрегата типа 23 (класс Duke) — HMS Argyll и HMS Westminster, из-за острой нехватки персонала.

Ржавый флот Его Величества. Как идёт ко дну ВМС Британии
Фото: wikimedia

"Нам придётся забрать личный состав из одного подразделения ВМФ, чтобы перебросить его в новый район сил", — писало издание Telegraph о сокращении в британском флоте, ссылаясь в статье на неназванного представителя министерства обороны Великобритании.

Среди военных держав, связанных с США, Великобритания с первых лет холодной войны считалась лидером с точки зрения потенциала, и в стране старались сделать всё, чтобы гарантировать, что баланс сил на море оставался благоприятным для интересов Запада и союзников.

Флот ко дну

Так откуда же взялась проблема сокращения британского надводного флота?

Итак, вот некоторые причины:

  • Серьезная нехватка личного состава. В последние годы численность личного состава Королевского флота сократилась на 4,1 процента, а набор новых моряков сократился на 22,1 процента. Это связано с общим кадровым кризисом в западных вооруженных силах, а также с сокращением бюджета ВМФ в начале 2010-х годов.
  • Проблемы с оборудованием. В частности, эсминцы типа 45 (тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием) имеют серьёзные проблемы с надежностью и боеспособностью. В 2021 году только один из шести эсминцев этого класса был способен участвовать в боевых действиях.

В результате этих проблем британский надводный флот значительно уступает по возможностям конкурирующим флотам. Количество фрегатов класса типа 23 было сокращено с 16 до 9, а количество эсминцев класса типа 45 — с 12 до 6. ВМС Великобритании также рассматривает возможность вывода из эксплуатации эсминцев без замены.

Последствия для Королевства

Снижение возможностей британского надводного флота имеет последствия для безопасности страны. В условиях усиливающейся конкуренции с другими странами, Великобритания становится более уязвимой перед внешними угрозами.

Для решения этой проблемы Лондону необходимо принять следующие меры:

  • Увеличение численности личного состава ВМФ. Это можно сделать, повысив привлекательность военной службы в ВМФ, в том числе путём повышения зарплаты и улучшения условий труда.
  • Устранение проблем с оборудованием. Это потребует значительных инвестиций в модернизацию флота.

Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британского надводного флота потребует времени и ресурсов.

Кстати, о проблемах британских эсминцев класса типа 45 говорилось не раз.

Вот основные проблемы этого класса:

  • Низкая готовность. В настоящее время 5 из 6 кораблей выведены из строя, и в рабочем состоянии находится лишь один. Это связано с серьёзными проблемами с надежностью и сложностями обслуживания.
  • Недостаточная универсальность. Эсминцы типа 45 предназначены только для противовоздушной обороны. Они не способны выполнять другие задачи, такие как противокорабельная, противолодочная борьба или высокоточные удары крылатыми ракетами.
  • Несоответствие современным требованиям. Эсминцы типа 45 значительно уступают по возможностям современным эсминцам других стран.

Что делать

Для решения проблем эсминцев типа 45 необходимо как можно скорее устранить проблемы с надежностью и сложностью обслуживания. Это потребует значительных инвестиций в модернизацию кораблей.

Также надо расширять возможностей эсминцев типа 45. Они должны быть способны выполнять широкий спектр задач, включая противокорабельную, противолодочную борьбу и высокоточные удары крылатыми ракетами.
Однако, даже если эти меры будут приняты, восстановление возможностей британских эсминцев потребует времени и ресурсов.

На фоне экономического спада и двух очень серьёзных экономических кризисов в 2008 и 2020 годах, вполне возможно, что корабли типа 45 будут последним классом британских эсминцев. Работы по замене сомнительны, а расширение флота в Британии весьма маловероятно.

Эсминец типа 23
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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