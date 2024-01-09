Вертолёт Ми-28Н. "Ночной охотник" готов к уничтожению "опорников" ВСУ в ДНР

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

9 января появилась информация, что российская армия задействовала ударные вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов и атак на скопления войск в оккупированной Киевом части ДНР.

Фото: wikimedia

Отогнать врага от Донецка

Бои под Донецком сейчас являются одними из самых интенсивных на театре военных действий СВО. 7 января украинский Генштаб сообщил, что ВСУ потеряли более трёхсот военнослужащих менее чем за сутки. Это подтверждает растущее число источников (в том числе украинских), сообщающих о столь же высоких показателях потерь, особенно среди вновь мобилизованных.

Нехватка ракетного арсенала класса "земля-воздух" в ВСУ привела к тому, что передовые подразделения армии Украины стали гораздо менее защищенными. Это позволило как ударным вертолётам, так и истребительной авиации дополнить огромное превосходство России в огневой мощи.

Способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась в последние месяцы. Артиллерийские части ВСУ и даже самые элитные механизированные бригады были вынуждены сократить расходы на боеприпасы по сравнению с "наступательной" компании из-за серьезной нехватки.

Разновидности боевых машин

Ми-28 — одна из новейших конструкций ударных вертолётов, используемых в любой точке мира. Он обладает непревзойденными лётными характеристиками, включая знаменитую способность летать назад, а также сильное преимущество перед американскими АН-64 "Апач" с точки зрения огневой мощи, живучести и маневренности полёта. Кстати, это уже признают даже эксперты западных изданий.

"В то время как США инвестировали в модернизацию "Апача", а не в разработку нового класса ударных вертолётов, Россия вложила значительные средства в разработку Ми-28 и Ка-52 как совершенно новых самолетов XXI века, обеспечивающих явные преимущества перед зарубежными конкурентами. Каждый Ми-28 может нести до 16 противотанковых ракет или 80 80-мм ракет и обладает непревзойденными летными характеристиками", — отмечает обозреватель американского ресурса Military Watch Magazine.

Ми-28НМ — последний вариант лучшего ударного вертолёта российской армии. Он был впервые использован в боевых условиях в Сирии в 2016 году и показал высокую эффективность.

Однако не только эта боевая машина завоёвывала небо над Донбассом. Например, ударные вертолёты Ми-28 и Ка-52 сыграли заметную роль в борьбе с украинской бронетехникой с начала июня 2022 года.

А увеличение производства военных вертолётов в России в рамках Гособоронзаказа выросло более чем в два раза в 2022 году.

Вывод

Бои в пока ещё не освобождённой части Донецкой Народной Республики — одни из самых интенсивных в СВО. Нехватка украинского ракетного арсенала привела к тому, что передовые подразделения ВСУ стали гораздо менее защищенными.

Рискну предположить, что следующие сценарии развития событий на Украине являются наиболее вероятными:

Продолжение интенсивных боёв в Донецкой области: нехватка украинских боеприпасов и средств ПВО, а также растущее превосходство России в огневой мощи, вероятно, приведёт к дальнейшему истощению украинских сил в ДНР.

Эффективность ударных вертолётов в борьбе с украинской бронетехникой, вероятно, будет способствовать дальнейшему их увеличению использования Россией в боевых действиях.

Производство военных вертолётов в России будет продолжать расти в рамках подготовки к дальнейшим боевым действиям.