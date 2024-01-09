Новые подземные бункеры ВСУ обнаружит уникальный Ту-214Р

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В конце декабря появились кадры 10-метровых стальных резервуаров для длительного пребывания боевиков армии Украины под землёй. Их задействуют в качестве стационарных защищённых бункеров, в которых разместят штабы, пункты управления БПЛА, мастерские по их сборке, склады БК и провизии, горючего и оружия, а также медпункты.

Фото: U.S. Air Force. Общественное достояние

Эксперт Евгений Даманцев оценил "бункерную оборону", высказав своё мнение по обнаружению и уничтожению этих укрытий.

По его словам, подвозимые к линиям обороны резервуары будут хорошо видны радарам самолётов А-50 и Су-35С, которые могут выдавать целеуказание для ракет Х-32, "Искандер" или "Кинжал".

А как только бункеры зароют, то российские РЛС уже не смогут их обнаружить. Но у армии России есть уникальный инструмент — два самолёта Ту-214Р, радары которых могут работать в режиме подповерхностной радиолокации, отметил аналитик.

"Радиолокационные комплексы МРК-411 обладают возможностью вскрытия заглубленных в грунт украинских бункеров на удалении до 150-170 км", — цитирует обозревателя "Военное дело".

Уничтожать эти подземные цели ВС РФ будут и гиперзвуковыми "Кинжалами", и планирующими бомбами, которые несут на себе почти все воздушные машины ВКС РФ, подытожил Даманцев.