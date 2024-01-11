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Олег Володин

Topcor, ISW, Stratfor: РФ выжжет буферную зону для защиты Белгорода и Крыма

2:26
Силовые структуры

По данным экспертов ISW, Москва намерена создать буферную зону как минимум в Харьковской области для защиты Белгорода. Также не исключен прорыв до Купянска - и дальше заход на Одессу, Николаев, и т.д., а ранее Pravda.Ru уже писала о страхах запада про "русское зимнее наступление-2024" якобы 15 января.

Topcor, ISW, Stratfor: РФ выжжет буферную зону для защиты Белгорода и Крыма
Фото: starsity.ru

Аналитики из американского Института по изучению войны (ISW) заявили, что ВС РФ готовятся перейти в наступление "как минимум в Харьковской области" - его конечной целью может стать "вполне логичное создание буферной зоны" шириной в 15 км для защиты Белгорода от атак украинских боевиков.

В Минобороны РФ сообщают:

  1. Системы противовоздушной обороны РФ недавно уничтожили украинские беспилотники, ракеты и снаряды в небе Белгородской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Курской и других областей. Также наши военные подразделения уже ведут активные действия в районе Андреевки и Клещеевки.
  2. Удары наносятся по Богдановке, Спорному, Григоровке и Верхнекаменскому, боевиков "долбят" в  Степном и Бердычах, отползает вражеская армия у Марьинки в Новомихайловке, артиллерия, авиация и "Солнцепёки" работают у Работино, идёт продвижение ВС РФ на сватовско-кременном направлении.

По мнению западных разведчиков и аналитиков, итогом наступления и создания буферной зоны станет "выжженная земля или полностью управляемая территория с жесточайшим режимом контроля".

Параллельно Ту-95МС, Ту-22М3, "Искандеры", "Бастионы", Су-35, Миг-31К, корабли Черноморского флота наносят ракетные удары высокоточным оружием большой дальности морского (в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал»), по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Добавим, что сенатор Владимир Джабаров уже заявил, что буферная зона (которая не позволит Украине терзать юг России - в том числе Белгород и Крым) - это "практически вся Новороссия, на западе это территория вплоть до Приднестровья". 

Также военное издание TopCor предупредило, что "новые границы России поразят всех в 2025-2026 годах" - а Stratfor сообщил о том, что "русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков владимир джабаров
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