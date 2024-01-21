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Любовь Степушова
Теракт в Донецке: количество жертв приближается к 30. ВС РФ готовят ответ киевскому режиму

ВСУ 35 минут вели обстрел "кассетами" Донецка. Количество погибших приближается к 30

4:00
Силовые структуры » ФСБ

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по мирным людям Донецка, пришедшим на рынок за покупками. Били специально по скоплению людей в выходные. ВС РФ надо обязательно ответить.

ВСУ 35 минут вели обстрел "кассетами" Донецка. Количество погибших приближается к 30
Фото: Telegram-канал "Донецкое время"

Кровавое воскресенье в Донецке

21 января ВСУ ударили по рынку в микрорайоне "Текстильщик" на юго-западе Донецка.

Последствия кровавого воскресенья такие же катастрофические, как и были в Белгороде 30 декабря, когда целью удара ВСУ стал каток с детьми. По сообщениям властей ДНР, количество погибших приближается к 30, среди них дети, очень много раненых.

Такая кровожадная тактика ВСУ объясняется ненавистью к русским и тем, что украинские войска терпят поражение на фронте. Вчера зарегистрирован прорыв ВС РФ в трёх местах в Авдеевке с заходом и удержанием нескольких улиц в городской застройке.

Вторая причина ­­- желание оказать воздействие на общественное мнение в РФ.

ВСУ били 35 минут кассетными боеприпасами из Курахова

Специалисты оценивают, что удар был произведен 19-ю кассетными боеприпасами американского производства M864 с донным газогенератором для увеличения дальности стрельбы. Обстрел вели две самоходные установки М109 из района населённого пункта Курахово.

Военкор Александр Сладков пишет, что по Донецку "били 35 минут из Курахова — девятнадцатью 155-мм снарядами с перерывами".

"Пусть заплатят за это. За всех убитых ими русских детей Донбасса до СВО! И во время СВО. Русских убивали не в России? А какая разница. Какая нам разница, они от этого перестали быть русскими? Украинцы кричали "москоляку на гиляку" и приводили в исполнение. Киев начал это убийство, и продолжает убивать", — подчеркнул Сладков в Telegram.

Донецк героически держится

В самом Донецке люди фатально привыкли к обстрелам и держатся. Telegram-канал "Донецкое время" публикует слова благодарности выживших тем, кто их оперативно спасал.

Люди благодарят "пожилого водителя 87-го маршрута", который "забрал всех" с рынка, а также сотрудников супермаркета "Молоко", пустивших покупателей в подвал.

Помогали вывозить раненых "военный на своей ГАЗели", и некто, хорошо известный жителям микрорайона по имени Новруз, привозящий воду и убирающий мины "лепестки" с улиц.

Цели СВО остаются неизменными

МИД РФ назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом против мирного населения России.

"Стремление Запада нанести РФ "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подтолкнуло Киев к более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления. Очевидна необходимость достижения всех целей СВО — с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", говориться в заявлении.

Удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января, заявили в постпредстве РФ.

Одновременно с атакой на Донецк ВСУ был осуществлен удар по Севастополю ракетами воздух-земля SCULP французского производства с самолетов СУ-24, взлетевших с аэродрома в городе Кропивницкий. Они наводились двумя самолетами-разведчиками и самолетом ДРЛО НАТО.

Почему работает зерновой коридор Киева?

Как ответят ВС РФ, узнаем очень скоро.

Уже нанесен удар по аэродрому в Кропивницком. Напрашивается скорое взятие Авдеевки и быстрейшее продвижение к Курахову.

Но актом отмщения могут быть удары и по зерновому коридору по Чёрному морю, которым так хвастает Владимир Зеленский, а также по сухопутным коридорам снабжения ВСУ через Польшу и Румынию.

Читайте по теме: ВС РФ провали оборону ВСУ на юге Авдеевки и идут в город по улице Соборная

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы всу теракт донецк
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