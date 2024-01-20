ВС РФ под покровом тумана 19 января совершили прорыв и зашли с юга в городскую застройку Авдеевки. Взят важнейший укрепрайон ВСУ "Царская охота".
"Наши парни зашли в Авдеевку (сам город). Об этом сообщают военнослужащие БАРС-11. Они пишут, что ВСУ выбиты из укрепрайона на другой стороне, идут жёсткие бои", — сообщает Telegram-канал "Mash на Донбассе".
Telegram-канал Condottiero уточняет, что в Авдеевку совершён "заход наших штурмовых в трёх точках города" и публикует видео взятия первых пленных.
Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что после взятия "Царской охоты" российские войска предпринимают попытки наступления к северо-западу от укрепрайона".
"Возможно, в ближайшее время мы увидим и продвижение в самой Авдеевке", — пишет "Рыбарь".
Поступает также информация и об освобождении дачного поселка "Скотоватая", находящегося к юго-востоку от "Царской охоты" и к западу от СНТ "Виноградники".
Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram называет наступление ВС РФ 19 января "прорывом, о котором давно мечтали".
По его словам, под прикрытием тумана бойцы РФ взяли укрепрайон и вошли по улице Соборная в саму Авдеевку. Подоляка считает, что взятие "Царской охоты" разрушает всю линию обороны ВСУ западнее опорника и южнее 9 микрорайона с высотками (создаётся котёл).
В пятницу о катастрофическом положении ВСУ в Авдеевке написали украинские источники. Украинский Telegram-канал DeepState информировал, что войска РФ "вчера и сегодня, пользуясь погодными условиями, атакуют "Царскую охоту" и южнее Каменки", и ситуация на юге города "вышла из-под контроля".
По информации DeepState, армия РФ пытается закрепиться на улице Соборная. Паблик пишет, что ВСУ нужна дополнительная поддержка, пока россияне не окопались и не подтянули логистику.
В этот же день, но утром украинский журналист Юрий Бутусов в Tеlegram написал, что россияне зашли без штурма, "потому что в том месте просто не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов".
Он объясняет катастрофу тем, что не предоставлено обещанное усиление группировки. Бутусов прогнозирует повторение в Авдеевке битвы в Бахмуте, когда приходилось "бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе". Ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском", — пишет Бутусов.
Украинские источники считают, что поражение в Авдеевке после провала летнего контрнаступления может окончательно прекратить западную поддержку, поэтому Владимир Зеленский будет держаться за город.
Военный эксперт Василий Дандыкин прогнозирует, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта.
"Когда Авдеевку возьмем под контроль, станет проще подойти к Северску, станет проще продвигаться дальше, оценивать планы ВСУ", — сказал эксперт NEWS. ru
"Сейчас наша важнейшая задача — не дать Киеву уйти в глубокую оборону, закрепиться на новых рубежах, — отметил Дандыкин.
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