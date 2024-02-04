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Любовь Степушова
ВС РФ подошли вплотную к трассе снабжения ВСУ в Авдеевке. Выводить гарнизон надо было вчера

Судьба Авдеевки в ДНР решена: город будет освобождён в феврале

Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Авдеевки неизбежно случится в ближайшие недели. Появились сообщения, что перерезана дорога, по которой идёт снабжение гарнизона ВСУ.

Судьба Авдеевки в ДНР решена: город будет освобождён в феврале
Фото: Getty Images by Kostya Liberov

Танки "Абрамс" брошены на помощь ВСУ в Авдеевке

Украинские источники подтвердили данные российских военкоров о прорыве ВС РФ западнее карьера на севере города. По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко российские штурмовые подразделения, пользуясь пасмурной погодой, вошли в город с северо-востока со стороны Авдеевского карьера и закрепились в городской застройке.

Цаплиенко предупреждает, что до основной логистической артерии ВСУ — дороге на село Орловка, "остаются сотни метров".

"Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв ещё можно ликвидировать. Фактически на днях решается судьба Авдеевки", — пишет Цаплиенко.

Пока в районе Авдеевки замечены танки "Абрамс". Как утверждается в украинском телемарафоне это M-1A2 Abrams 47-й ОМБр ВСУ.

Резервы ВСУ нужны сегодня или никогда

Военный аналитик Юрий Подоляка в Telegram отмечает, что прорывами на юге в районе "Царской охоты" и на севере гарнизон ВСУ поставлен перед дилеммой: или "бросить всё, что есть" из гарнизона Авдеевского коксохима на ликвидацию прорыва", или срочно начинать эвакуировать южную и центральную часть города.

По мнению аналитика, "самым неприятным" для ВСУ является то, что армия РФ "вышла в тыл" главному укрепрайону противника "9 кварталу" с высотной застройкой, с которой контролируется весь город. И в ближайшее время этот укрепрайон "будет охвачен нами с трех сторон".

Блогер Руслан Татаринов сообщил около 17 часов, что имеет неподтверждённые данные о перерезании дороги снабжения на Орловку. Если это так, то вывести весь украинский гарнизон из окружения будет уже трудно, поскольку там установлен плотный контроль за всеми коммуникациями. Поэтому судьба Авдеевки будет напоминать судьбу Мариуполя и Артёмовска.

ВС РФ улучшили тактику ведения боя

Военный украинский обозреватель Константин Машовец указывает в Telegram на примере плацдарма ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра, что ВС РФ начали действовать "комплексно".

Одновременно с атаками пехотой "кроют плотно артой", ведут активную радиотехническую и воздушную разведку, особенно по определению местоположения передовых групп управления ВСУ применением ударных тактических БПЛА, а также определяют местонахождение огневых позиций артиллерии ВСУ.

Это "явно свидетельствует о постепенно растущем уровне боевого управления и взаимодействии российских войск", указывает обозреватель. Машовец обращает внимание, что российская армия никуда не спешит, а стремится создать себе удобные условия для нанесения в ближайшем будущем решительного удара с целью полностью ликвидировать плацдарм ВСУ в Крынках.

Что же касается Авдеевки, то российские аналитики предсказывают, что город освободят в феврале.

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ВС РФ провали оборону ВСУ на юге Авдеевки и идут в город по улице Соборная

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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