Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Планы НАТО в отношении России разозлили Китай: готовятся к мировой войне

Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине

4:29
Силовые структуры » Военные новости

Генсек Североатлантического блока НАТО Йенс Столтенберг очередной раз посетил Вашингтон, где обсудил продолжение поддержки Киева и обеспечение ему поставок вооружения.

Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Там же обсуждалось утверждение дополнительного пакета финансовой помощи Украине в размере 60 млрд долларов и четырёхлетнего бюджета в размере 54,5 млрд долларов от ЕС. На выступлениях Столтенберг часто упоминал Китай, явно намекая, что это ещё один вызов для военного блока.

Западный альянс милитаристов

По всей вероятности он уже не ограничивает определение российской спецоперации рамками европейского континента, а рассматривает его как большой геополитический конфликт. Его цель понятна — так он добивается расширения Североатлантического альянса, поскольку это внутренняя потребность. Без войн эта организация потеряла бы всякий смысл. У военного блока должна быть определённая цель, а если этой цели нет, то НАТО должна её создать.

После распада Советского Союза, а затем окончания холодной войны, в США изложили взгляды Белого дома на перестройку НАТО. Тогдашний госсекретарь Мадлен Олбрайт отметила, что принципу коллективной обороны надо дать новую интерпретацию — защиту интересов НАТО, чтобы позволить её быстро реагировать на кризисы за пределах своей жизнедеятельности.

А поскольку Российская Федерация отреагировала на расширение альянса на восток, главное внимание НАТО сразу было привлечено к Кремлю. Начало специальной военной операции укрепила сплочённость НАТО. По крайней мере, её лидеры поверили, что военный блок должен расширять сферу влияния, а Азия при этом становится очередной целью.

Втянуть Китай

Неслучайно Столтенберг постоянно ассоциировал КНР с российской специальной операцией. В своей речи он заявил, что победа армия России открывает возможность другим государством, таким как Иран, КНДР или Китай, применять свою силу. Он так и заявил, что "сегодня это Украина, а завтра это будет Тайвань".

Очевидно, что НАТО явно готовит общественное мнение к тому, что российско-украинское противостояние перерастет в мировую войну. Альянс рассматривает Российскую Федерацию в качестве основной цели, а потенциальным противником рассматривается, естественно, Китай.

Нет смысла объяснять, что такая глобальная стратегическая корректировка альянса влечёт за собой неопределённость и большие риски. Столтенберг дал чётко понять, что надо продвигается в направлении Азии, и организация этого продвижения хорошо подготовлена.

Такая стратегическая корректировка НАТО укрепит ее сплоченность в краткосрочной перспективе и даст возможность сохранять свои позиции в качестве наиболее мощной военной силы в мире, удерживаемой Соединёнными Штатами и остальным Западом. Однако в долгосрочной перспективе это запросто приведёт к ещё большей конфронтации и разделению на планете, глубоко повлияв на все международные отношения и обстановку вокруг Китая.

Экспансия НАТО в Азию

Как только альянс станет расширяться в Азию, это абсолютно точно усугубит глобальную геополитическую напряженность, а также приведёт к эскалации региональных конфликтов и новой гонке вооружений. Разумеется, Китай обязан будет реагировать на расширение НАТО в Азию.

Китай воспримет расширение НАТО как угрозу своей безопасности, поскольку оно может привести к усилению военного присутствия НАТО в регионе. КНР имеет значительные экономические интересы в Азии, и расширение НАТО может привести к дестабилизации региона, что негативно повлияет на китайскую экономику.

Пекин вместе с Россией стремится к созданию многополярного мира, где ни одна страна не доминирует. Расширение НАТО может усилить гегемонию США и подорвать стремления Китая. Убеждён, что Коммунистическая партия Китая может использовать расширение НАТО для мобилизации поддержки своего правления, позиционируя себя, как защитника китайских интересов от западного империализма.

Тем более, что Китай имеет исторический опыт противостояния иностранному вмешательству, и расширение НАТО может вызвать воспоминания о "столетнем унижении".

Итак, вывод напрашивается один — по мере продвижения НАТО и её расширения по всей земле, опасность войны неизбежно вырастит, а пострадают не только в Азии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нато китай
Новости Все >
Дмитрий Береснев: запрет мобильных телефонов в школе несёт только положительный эффект
14 февраля в театре "Модерн" состоится премьера трагикомедии "Страсти по Торчалову"
Диетологи рассказали, что полезнее всего есть куриные яйца в вареном виде
Тренировка для тех, кто давно не был в спортзале
Пять важных процедур перед посадкой картофеля позволят вырастить хороший урожай
Капуста с булгуром станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом
Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ
ВСУ стали испытывать дефицит личного состава и им приходится перекидывать на передовую тыловые резервы
Постпред Эстонии: НАТО не отдаст Украине все боеприпасы
Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине Дмитрий Плотников За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Дмитрий Береснев: запрет мобильных телефонов в школе несёт только положительный эффект
14 февраля в театре "Модерн" состоится премьера трагикомедии "Страсти по Торчалову"
Диетологи рассказали, что полезнее всего есть куриные яйца в вареном виде
Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Тренировка для тех, кто давно не был в спортзале
Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
Пять важных процедур перед посадкой картофеля позволят вырастить хороший урожай
Капуста с булгуром станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом
Глава ФЛГР Вяльбе возмутилась словам мэра Тронхейма, который высказался против участия россиян на ЧМ
ВСУ стали испытывать дефицит личного состава и им приходится перекидывать на передовую тыловые резервы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников