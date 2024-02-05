Планы НАТО в отношении России разозлили Китай: готовятся к мировой войне

Запад надеется втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине

4:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генсек Североатлантического блока НАТО Йенс Столтенберг очередной раз посетил Вашингтон, где обсудил продолжение поддержки Киева и обеспечение ему поставок вооружения.

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Там же обсуждалось утверждение дополнительного пакета финансовой помощи Украине в размере 60 млрд долларов и четырёхлетнего бюджета в размере 54,5 млрд долларов от ЕС. На выступлениях Столтенберг часто упоминал Китай, явно намекая, что это ещё один вызов для военного блока.

Западный альянс милитаристов

По всей вероятности он уже не ограничивает определение российской спецоперации рамками европейского континента, а рассматривает его как большой геополитический конфликт. Его цель понятна — так он добивается расширения Североатлантического альянса, поскольку это внутренняя потребность. Без войн эта организация потеряла бы всякий смысл. У военного блока должна быть определённая цель, а если этой цели нет, то НАТО должна её создать.

После распада Советского Союза, а затем окончания холодной войны, в США изложили взгляды Белого дома на перестройку НАТО. Тогдашний госсекретарь Мадлен Олбрайт отметила, что принципу коллективной обороны надо дать новую интерпретацию — защиту интересов НАТО, чтобы позволить её быстро реагировать на кризисы за пределах своей жизнедеятельности.

А поскольку Российская Федерация отреагировала на расширение альянса на восток, главное внимание НАТО сразу было привлечено к Кремлю. Начало специальной военной операции укрепила сплочённость НАТО. По крайней мере, её лидеры поверили, что военный блок должен расширять сферу влияния, а Азия при этом становится очередной целью.

Втянуть Китай

Неслучайно Столтенберг постоянно ассоциировал КНР с российской специальной операцией. В своей речи он заявил, что победа армия России открывает возможность другим государством, таким как Иран, КНДР или Китай, применять свою силу. Он так и заявил, что "сегодня это Украина, а завтра это будет Тайвань".

Очевидно, что НАТО явно готовит общественное мнение к тому, что российско-украинское противостояние перерастет в мировую войну. Альянс рассматривает Российскую Федерацию в качестве основной цели, а потенциальным противником рассматривается, естественно, Китай.

Нет смысла объяснять, что такая глобальная стратегическая корректировка альянса влечёт за собой неопределённость и большие риски. Столтенберг дал чётко понять, что надо продвигается в направлении Азии, и организация этого продвижения хорошо подготовлена.

Такая стратегическая корректировка НАТО укрепит ее сплоченность в краткосрочной перспективе и даст возможность сохранять свои позиции в качестве наиболее мощной военной силы в мире, удерживаемой Соединёнными Штатами и остальным Западом. Однако в долгосрочной перспективе это запросто приведёт к ещё большей конфронтации и разделению на планете, глубоко повлияв на все международные отношения и обстановку вокруг Китая.

Экспансия НАТО в Азию

Как только альянс станет расширяться в Азию, это абсолютно точно усугубит глобальную геополитическую напряженность, а также приведёт к эскалации региональных конфликтов и новой гонке вооружений. Разумеется, Китай обязан будет реагировать на расширение НАТО в Азию.

Китай воспримет расширение НАТО как угрозу своей безопасности, поскольку оно может привести к усилению военного присутствия НАТО в регионе. КНР имеет значительные экономические интересы в Азии, и расширение НАТО может привести к дестабилизации региона, что негативно повлияет на китайскую экономику.

Пекин вместе с Россией стремится к созданию многополярного мира, где ни одна страна не доминирует. Расширение НАТО может усилить гегемонию США и подорвать стремления Китая. Убеждён, что Коммунистическая партия Китая может использовать расширение НАТО для мобилизации поддержки своего правления, позиционируя себя, как защитника китайских интересов от западного империализма.

Тем более, что Китай имеет исторический опыт противостояния иностранному вмешательству, и расширение НАТО может вызвать воспоминания о "столетнем унижении".

Итак, вывод напрашивается один — по мере продвижения НАТО и её расширения по всей земле, опасность войны неизбежно вырастит, а пострадают не только в Азии.