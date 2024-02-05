Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенат США разработал проект закона о помощи Украине на 60 млрд долларов
Вы будете в шоке от цветения: поможет обычная касторка
Эффективные методы черенкования: экономия и уверенность в качестве растений
Отсрочки не будет: Турция уточнила сроки введения закона о сдаче недвижимости в аренду туристам
Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами
Вертолёт Ми-8 рухнул в Онежское озеро и провалился под лёд
Эффективные методы очистки раковины: секреты чистоты в доме
Улучшение качества сковороды: секреты ухода и обновления
Зола как удобрение: советы по применению и что следует избегать
США: русские готовят беспрецедентную атаку ракетами и БПЛА по Украине

США предупредили Киев, что ВС РФ готовятся провести беспрецедентную атаку

Силовые структуры

Вашингтон предупредил киевскую власть, что армия России готовится провести беспрецедентную атаку дронами и ракетами по Украине.

США предупредили Киев, что ВС РФ готовятся провести беспрецедентную атаку
Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

В течении 1-2 суток на постоянной основе будет запущены сотни дронов-камикадзе и ракет. Будут уничтожаться инфраструктурные объекты.

Это будет самая масштабная атака, отмечает портал. Как сообщает источник, каждая следующая российская атака будет массивнее и массивнее. Бойцами ВС РФ отрабатывается технология массированного взаимодействия.

После теракта в пекарне Лисичанска, где погибли женщины и даже беременная и ребёнок, а Киев оправдался, что пекарня снабжала "военных РФ", на Украине любой объект инфраструктуры является также целью, снабжающим ВСУ, подчеркнул канал.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения

В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.

В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Полив замиокулькаса
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Сводка с фронта: в Авдеевке ВС РФ перерезали автотрассу, в Крынках тонет десант ВСУ Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
На ободке унитаза бактерий меньше, чем на этих 6 обычных вещах, которыми пользуемся постоянно
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России
Последние материалы
Сенат США разработал проект закона о помощи Украине на 60 млрд долларов
Вы будете в шоке от цветения: поможет обычная касторка
Эффективные методы черенкования: экономия и уверенность в качестве растений
Отсрочки не будет: Турция уточнила сроки введения закона о сдаче недвижимости в аренду туристам
Сводка с фронта: в Авдеевке ВС РФ перерезали автотрассу, в Крынках тонет десант ВСУ
Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами
Вертолёт Ми-8 рухнул в Онежское озеро и провалился под лёд
Эффективные методы очистки раковины: секреты чистоты в доме
Улучшение качества сковороды: секреты ухода и обновления
Зола как удобрение: советы по применению и что следует избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников