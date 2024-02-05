США: русские готовят беспрецедентную атаку ракетами и БПЛА по Украине

США предупредили Киев, что ВС РФ готовятся провести беспрецедентную атаку

Вашингтон предупредил киевскую власть, что армия России готовится провести беспрецедентную атаку дронами и ракетами по Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

В течении 1-2 суток на постоянной основе будет запущены сотни дронов-камикадзе и ракет. Будут уничтожаться инфраструктурные объекты.

Это будет самая масштабная атака, отмечает портал. Как сообщает источник, каждая следующая российская атака будет массивнее и массивнее. Бойцами ВС РФ отрабатывается технология массированного взаимодействия.

После теракта в пекарне Лисичанска, где погибли женщины и даже беременная и ребёнок, а Киев оправдался, что пекарня снабжала "военных РФ", на Украине любой объект инфраструктуры является также целью, снабжающим ВСУ, подчеркнул канал.