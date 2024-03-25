Легион предателей "Свобода России"* — медийный продукт, марионетка ЦРУ и ГУР и наследники Власова

Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА

В связи с происходящими событиями в Белгородской области, наверное, стоит вспомнить о ряде статей, в которых были описаны коллаборанты. Ранее мной упоминались РДК* и Фрайкор, освещались их идеология и, так сказать, позорный путь падения.

Фото: Телеграм-канал губернатора Белгородской области

Пришло время такой организации как "Легион "Свобода России"*.

Легион, являясь вроде бы очередным сборищем националистов, при ближайшем рассмотрении превращается в кучку предателей.

Согласно заявлениям официальных украинских лиц в 2022 году, легион был создан из числа пленных военнослужащих, попавших в плен или с оружием в руках перешедших на сторону противника. Также есть некоторые сведения о гражданах России, которые специально, через третьи страны проникли в Украину для участия в акциях ЛСР*.

Столыпин — странный кумир для предателей

Организация проповедуют явные идеалистические мировоззрение, призывая к "свержению режима Путина" вооружённым способом и установлению демократической формы правления, при этом зачем-то цитируя Столыпина.

Напомню, Пётр Столыпин был сторонником жёсткой вертикали управления в её монархическом виде. В период нахождения у власти данного государственного деятеля "столыпинщина" как период жесточайшей реакции стала синонимом таких понятий как жестокость, превышения власти, ненависть и обозначала действия карательной машины государства, переходящие в зверства.

Выражения "столыпинские галстуки", "столыпинские вагоны" прочно вошли в обиход русского человека начала ХХ века как эвфемизмы. Столыпин поощрял действия военно-полевых судов, выносивших смертные казни без судебного процесса, с полным ограничением прав на защитника у обвиняемого и права подачи апелляции в вышестоящую судебную инстанцию.

Именно с подачи Петра Аркадьевича был введён так называемый "избирательный ценз". Неоднократно при "пропихивании" удобных для Столыпина законопроектов он обращался за покровительством к царю лично, в обход требования Госдумы и Госсовета.

Именно ему принадлежит инициатива роспуска Второй Госдумы как "неудобного", слишком "народного" образования. Напомню, что в этой Думе преобладали представители крестьянства, трудовики, социал-демократы и кадеты, а монархисты остались в меньшинстве. Поэтому император Николай II объявил о роспуске.

Естественно Пётр Аркадьевич является выдающимся государственным деятелей, который, исходя из своего мировоззрения, пытался обустроить Россию наилучшим образом. Но даже в то время, даже тогда многие из его окружения понимали, что реформы, проводимые Столыпиным и с его подачи, намного запоздали и стали несвоевременны. Столыпин так и не смог довести до ума свою аграрную реформу. А из-за жестокости, проявленной им как министром внутренних дел в годы "закручивания гаек", а также из-за постоянных конфронтации с Госдумой, он вошёл в народную память и в историю — как душитель свобод, демократии и народного волеизъявления.

Именно мировоззрение этого человека, а точнее по образу его и подобию, пророчат нам в идеологию легионеры?

Пиар-ход с попыткой давить на моральное состояние русских

Заигрывания с "истинной народной демократией" и надавливание на "освобождение" от какого-то там "ига" ещё апробировал Власов (особенно выдав концентрацию антисовецкого и идеологически заряженного фашизированного бреда в Смоленской декларации от 27декабря 1942 года). И теперь, по сути и по форме, его идейные продолжатели из легиона, опять пытаются повторить попытку создания полноценной РОА, образца 1941-1945 годов?

Легион — всего лишь пиар-ход, идеологически заряженная попытка надавить на население и моральное состояние военнослужащих. Высокой боеспособностью и многочисленностью подразделение не отличается. Часть военнослужащих, чьи фамилии были озвучены как якобы перешедших на сторону легиона, на самом деле вернулись в ходе обмена пленных в РФ.

Решать оперативные задачи или достигать крупных целей данное подразделение не способно. Опять же в силу своей крайней малочисленности. Ряд источников показал, что легионеры скорее "зарабатывают" медийный вес, а не изо дня в день упорно воюют по колено в грязи, штурмуя окопы противника.

Естественно, легион остаётся опасным в силу своего предназначения. Мобильные, немногочисленные, раскрученные, его участники могут действовать скорее в одном качестве. А именно — для террористического способа ведения войны и идеологического давления в определённых районах вдоль границы. В их действиях явно прослеживается рука вполне матерых спецслужб, с широким опытом ведения психологических и диверсионных операций на территории противника.

Что ГУР, что СБУ за восемь лет конфронтации в Донбассе набили руку в данном способе ведения специальных операций. А учитывая их крепкую "дружбу" со старшими братьями из ЦРУ, разведсообщества Французской республики и БНД Германии, становится понятно, кто опосредованно направляет легионеров на те или иные задачи.

* Террористические организации, запрещённая в России