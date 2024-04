Донецк скоро будет спать спокойно. ВС РФ гонят ВСУ от Первомайского

ВС РФ гонят ВСУ от Донецка всё дальше. Освобождено село Первомайское, передовые части зашли в Красногоровку, где фронт стоял с февраля 2022 года.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported