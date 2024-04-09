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Любовь Степушова
Донецк скоро будет спать спокойно. ВС РФ гонят ВСУ от Первомайского

ВС РФ взяли Первомайское и вошли в Красногоровку, отодвигая фронт от Донецка

Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ гонят ВСУ от Донецка всё дальше. Освобождено село Первомайское, передовые части зашли в Красногоровку, где фронт стоял с февраля 2022 года.

ВС РФ взяли Первомайское и вошли в Красногоровку, отодвигая фронт от Донецка
Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Взятие Первомайского открывает дорогу на Карловку

Вечером 9 апреля 9-ая бригада 1-го армейского корпуса ВС РФ (бывшие ополченцы ДНР) водрузила флаг России на здании на западной окраине села Первомайское, которое расположено в 20 км к западу от центра Донецка. Российские источники сообщают, что завершена зачистка села.

Это же событие подтвердил украинский военный Telegram-канал Deep State. Сообщается, что россияне "проломили оборону стрелкового батальона 59 бригады и полностью взяли под контроль Первомайское", бои за которое начались ещё в августе 2022 года. Это достаточно большое село — здесь в спокойные времена жили более 2 тысяч человек.

Таким образом, у ВС РФ теперь открыта дорога на Нетайлово и далее на Карловку.

Военкор Александр Сладков пишет, что Карловка была любимым местом отдыха дончан, её в шутку называли Карловыми Варами.

"Когда враг отбил её у ополченцев, я, каюсь, потерял уверенность, что мы когда-то вернемся. Но 1-й корпус вжарил ВСУ в Первомайке, и мы идем вперёд", — пишет Сладков.

Фронт в Красногоровке не двигался год

Южнее Первомайского ВС РФ зашли в Красногоровку, которая так же находится в 20 км к западу от Донецка. На этом участке у ВС РФ с февраля 2022 года не было продвижения. Передовые части вошли в населенный пункт на бронетехнике с юго-востока от Марьинки, перейдя железную дорогу.

"Был вбит клин в Красногоровку. Были взяты дачи, наши смогли закрепиться в высотках", — пишут российские блогеры.

Предполагается, что на юге восстановлен или расширен контроль над окраинами частного сектора на Геологической улице. На севере, исходя из кадров объективного контроля со стороны ВСУ, ВС РФ закрепились, как минимум, на улице Ватутина.

Во время штурма населённого пункта ВСУ с дрона запечатлели "танк-черепаху" российских бойцов. Танк обшит металлическими листами, его башня ими зажата и смотрит только вперед. Несмотря на недостатки конструкции, которая серьезно затрудняет подвижность танка и блокирует башню, он помогает личному составу беспрепятственно дойти до позиций противника в условиях постоянных атак с воздуха FPV-дронами.

ВС РФ выбивают ВСУ на расстояние 40 км от Донецка

После освобождения Авдеевки ВСУ заняли оборону по линии Бердычи-Семёновка-Орловка-Тоненькое-Первомайское.

Но эту линию они не смогли стабилизировать. Она уже отодвинута российскими бойцами от Тоненького — на 3 км на запад в сторону Уманского, и к северу от Первомайского — на 2 км в направлении на Нетайлово. Идёт продвижение и в Семёновке на Очеретино.

Линия обороны ВСУ будет отодвигаться российской армией и дальше — на линию Очеретино-Селидово-Курахово. Расстояние от линии фронта увеличится до 40 км до центра Донецка. Это позволит решить проблему обстрелов столицы ДНР из РСЗО "Град", "Вампир" и тому подобных смертоносных орудий. Дончане вздохнут гораздо спокойнее.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы донецк карловка красногоровка
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