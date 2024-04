Разведчик Георгий Рипер: план атаки на Крымский мост от The Sun - бредятина

Британская пресса муссирует тему возможности разрушения Украиной Крымского моста. По данным "жёлтого" таблоида Sun, Киев вознамерился уничтожить Крымский мост к середине июля и даже… захватить Крым.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0