Разведчик Георгий Рипер: план атаки на Крымский мост от The Sun - бредятина

Разведчик Рипер посчитал бредом план разрушения Крымского моста

Британская пресса муссирует тему возможности разрушения Украиной Крымского моста. По данным "жёлтого" таблоида Sun, Киев вознамерился уничтожить Крымский мост к середине июля и даже… захватить Крым.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Журналисты ссылаются на заявления украинских чиновников (уже который год мечтающих о Крыме и мосту) и некоего американского "эксперта в области военно-морских операций".

Итак, что нафантазировали украинцы и американский специалист?

Якобы сперва нужно атаковать настил моста. И для этого необходимо запустить с большого расстояния как минимум от 20 до 40 дальнобойных ракет Storm Shadow (SCALP), которые есть у Украины. Правда, у Киева нет достаточного количества самолетов для такой атаки, а если каким-то чудом появятся F-16 — эти ракеты к ним не прикрепить. Другие же потребуют приближения настолько, что самолеты "снимет" русская ПВО.

Дальше мечтатели рассказывают, что после атаки ракетами необходимо атаковать основание моста. Для этого вместо малых дронов надо напустить на мост "большие беспилотные надводные корабли, например баржу или контейнеровоз". Как любое судно со взрывчаткой смогло бы незаметно приблизиться к Крымскому мосту, миновать заслоны флота, ракетные и зенитные системы его защиты — эксперт не рассказывает.

Идея тарана моста, видимо, пришла из реального опыта — аварии контейнеровоза в Балтиморе, где корабль просто воткнулся в опору и обрушил мост с людьми и автомобилями.

Про уже давно работающий сухопутный путь в Крым с новой трассой, судя по всему, журналисты и эксперт не знают — а по нему в Крым уже едет половина туристов.

Впрочем, в соцмедиа уже написали, что верить "жёлтому" изданию уровня The Sun — себя не уважать. Именно эти журналисты уже "брали с боем" Москву, "хоронили" Путина и прогнозировали ядерный удар Израиля.

Про захват Крыма тоже много кто говорил — но результат известен. Чтобы сделать такое, Украине нужно было бы устроить "рассекающий удар в районе (потерянного ими) Работино" и взять в котел давно уже российский Мариуполь, пройти многослойные оборонительные укрепления и боевые системы под огнем артиллерии, авиации, флота и ракет.

Зачем это было опубликовано?

"Задача понятна — не поймать, так согреться. В Крыму уже начинается совершенно нереальный по количеству туристов сезон. Чтобы сорвать его, появилась пугалка "в июле бахнут", — пишут авторы Telegram-канала БЧН.

Они добавляют, что это — ещё одно подтверждение людоедского желания Киева "убить как можно больше мирных граждан" при помощи ЦРУ и МИ6.

"The Sun снова написала бредятину и мрии (мечты) Украины. Переводя на русский, это звучит так — если бы у Киева были самолёты, которые пустили бы мощные ракеты издалека, а ещё русские пропустили бы к мосту баржу-камикадзе, то можно было бы снести Крымский мост", — заявил Pravda. ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"То, что куда более серьёзные СМИ и Пентагон сообщают об исключительной системе обороны моста по воде, с заслонами, флотом, многоуровневой ПВО по воздуху, досмотрах на въездах — Sun не сообщает", — добавил он.

Эксперт также иронично поделился "это разговор из серии "если бы у бабушки были сопла, она была бы не бабушкой, а ракетоносителем".

Ранее Pravda. Ru подробно рассказывала, какими (несекретными) системами и как защищен Крымский мост, удачно отбивающий все попытки атак.

Также авторы Travel Russia исследовали уровень безопасности отдыха в Крыму и заявили, что отдыхать на полуострове и проезжать по Крымскому мосту безопасно в сезоне-2024.