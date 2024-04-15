Британская пресса муссирует тему возможности разрушения Украиной Крымского моста. По данным "жёлтого" таблоида Sun, Киев вознамерился уничтожить Крымский мост к середине июля и даже… захватить Крым.
Журналисты ссылаются на заявления украинских чиновников (уже который год мечтающих о Крыме и мосту) и некоего американского "эксперта в области военно-морских операций".
Итак, что нафантазировали украинцы и американский специалист?
Идея тарана моста, видимо, пришла из реального опыта — аварии контейнеровоза в Балтиморе, где корабль просто воткнулся в опору и обрушил мост с людьми и автомобилями.
Про уже давно работающий сухопутный путь в Крым с новой трассой, судя по всему, журналисты и эксперт не знают — а по нему в Крым уже едет половина туристов.
Впрочем, в соцмедиа уже написали, что верить "жёлтому" изданию уровня The Sun — себя не уважать. Именно эти журналисты уже "брали с боем" Москву, "хоронили" Путина и прогнозировали ядерный удар Израиля.
Про захват Крыма тоже много кто говорил — но результат известен. Чтобы сделать такое, Украине нужно было бы устроить "рассекающий удар в районе (потерянного ими) Работино" и взять в котел давно уже российский Мариуполь, пройти многослойные оборонительные укрепления и боевые системы под огнем артиллерии, авиации, флота и ракет.
Зачем это было опубликовано?
"Задача понятна — не поймать, так согреться. В Крыму уже начинается совершенно нереальный по количеству туристов сезон. Чтобы сорвать его, появилась пугалка "в июле бахнут", — пишут авторы Telegram-канала БЧН.
Они добавляют, что это — ещё одно подтверждение людоедского желания Киева "убить как можно больше мирных граждан" при помощи ЦРУ и МИ6.
"The Sun снова написала бредятину и мрии (мечты) Украины. Переводя на русский, это звучит так — если бы у Киева были самолёты, которые пустили бы мощные ракеты издалека, а ещё русские пропустили бы к мосту баржу-камикадзе, то можно было бы снести Крымский мост", — заявил Pravda. ru специалист по разведке Георгий Рипер.
"То, что куда более серьёзные СМИ и Пентагон сообщают об исключительной системе обороны моста по воде, с заслонами, флотом, многоуровневой ПВО по воздуху, досмотрах на въездах — Sun не сообщает", — добавил он.
Эксперт также иронично поделился "это разговор из серии "если бы у бабушки были сопла, она была бы не бабушкой, а ракетоносителем".
Ранее Pravda. Ru подробно рассказывала, какими (несекретными) системами и как защищен Крымский мост, удачно отбивающий все попытки атак.
Также авторы Travel Russia исследовали уровень безопасности отдыха в Крыму и заявили, что отдыхать на полуострове и проезжать по Крымскому мосту безопасно в сезоне-2024.
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