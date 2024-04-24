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Любовь Степушова
Группировка войск "Север" ВС РФ будет освобождать Харьков. Каков план?

Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова

Силовые структуры » Военные новости

Российские военные паблики начали пиарить созданную в ВС РФ группировку войск "Север", которая получила тактический знак N. Её цель — наступление на Харьков.

Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Войсковая группировка "Север" создана для харьковской операции

Создание группировки войск "Север" (N) означает, что ведётся серьёзная подготовка переднего края и личного состава в Белгородской области для наступления на Харьков. Несмотря на уверения украинских источников, что взятие Харькова РФ не нужно, это не так. Освобождение города необходимо для обеспечения развала всего восточного фронта ВСУ, а также безопасности Белгородской области. Власти РФ больше не могут игнорировать потери среди мирного населения.

Также есть другие знаки приготовления наступления:

  1. Поражения объектов в Харькове и области идут нарастающим темпом. По Купянску вчера прилетало много планирующих бомб. Telegram-канал "Милитарист" сообщает, что такого уровня бомбардировок по Купянску не было уже несколько недель.
  2. Уничтожена харьковская телевышка с ретранслирующей аппаратурой, которая работала в интересах ВСУ.
  3. Харьковскую область ударами ВКС РФ последовательно выключают из общего контура энергетики Украины. По заявлениям украинских властей, в Харькове разрушено 80% всех сетей — и тепловых, и электрических. Сегодня был удар по системе газоснабжения Шевченковского района. Это значит, что не работают промышленность, ремонтные цеха, а работа центров управления и логистики затруднена.

Высокопоставленные чиновники украинского правительства рассказали Bloomberg, что Москва поставила цель о полной эвакуации города, который делают огромным балластом для бюджета Украины. Бизнес из Харькова с каждым днём будет уходить быстрее, выезжать будет и гражданское население.

Москва поддерживает интригу

Российское военное руководство поддерживает интригу о направлении главного удара и его сроках. Будет ли удар нанесён с востока — от Купянска и Кременной — или с севера — от границы? Или это будет сразу с двух направлений?

ВКС РФ попеременными бомбардировками Купянска и районов, примыкающих к Белгородской области, заставляют ВСУ постоянно перемещать между ними части и соединения, что приводит к их обнаружению и уничтожению.

Момент будет выбран, когда ВСУ перебросят значительные силы с харьковского направления на подавление российских частей, наступающих в разные стороны от Авдеевки. Под угрозой там сейчас торецкая группировка ВСУ, Угледар, Курахово.

Как считает Telegram-канал "На самом деле в Харькове", планируемая операция не будет наступлением "с решительными целями на сам Харьков, а это будет открытие нового оперативного направления, что вынудит ВСУ снова расходовать и без того скудные резервы".

"Прорыв будет позже, когда фронт "потечёт". Об этом говорит то, что мы сознательно не уничтожаем крупнейшие логистические узлы, например, Богодуховский и Лозовской (к западу от Харькова. — Ред.), хотя такая возможность у нас есть. Что позволяет сделать вывод о том, что СВО не ограничится самыми восточными областями бывшей Украины", — пишут авторы канала.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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