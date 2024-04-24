Группировка войск "Север" ВС РФ будет освобождать Харьков. Каков план?

Российские военные паблики начали пиарить созданную в ВС РФ группировку войск "Север", которая получила тактический знак N. Её цель — наступление на Харьков.
Создание группировки войск "Север" (N) означает, что ведётся серьёзная подготовка переднего края и личного состава в Белгородской области для наступления на Харьков. Несмотря на уверения украинских источников, что взятие Харькова РФ не нужно, это не так. Освобождение города необходимо для обеспечения развала всего восточного фронта ВСУ, а также безопасности Белгородской области. Власти РФ больше не могут игнорировать потери среди мирного населения.
Также есть другие знаки приготовления наступления:
Высокопоставленные чиновники украинского правительства рассказали Bloomberg, что Москва поставила цель о полной эвакуации города, который делают огромным балластом для бюджета Украины. Бизнес из Харькова с каждым днём будет уходить быстрее, выезжать будет и гражданское население.
Российское военное руководство поддерживает интригу о направлении главного удара и его сроках. Будет ли удар нанесён с востока — от Купянска и Кременной — или с севера — от границы? Или это будет сразу с двух направлений?
ВКС РФ попеременными бомбардировками Купянска и районов, примыкающих к Белгородской области, заставляют ВСУ постоянно перемещать между ними части и соединения, что приводит к их обнаружению и уничтожению.
Момент будет выбран, когда ВСУ перебросят значительные силы с харьковского направления на подавление российских частей, наступающих в разные стороны от Авдеевки. Под угрозой там сейчас торецкая группировка ВСУ, Угледар, Курахово.
Как считает Telegram-канал "На самом деле в Харькове", планируемая операция не будет наступлением "с решительными целями на сам Харьков, а это будет открытие нового оперативного направления, что вынудит ВСУ снова расходовать и без того скудные резервы".
"Прорыв будет позже, когда фронт "потечёт". Об этом говорит то, что мы сознательно не уничтожаем крупнейшие логистические узлы, например, Богодуховский и Лозовской (к западу от Харькова. — Ред.), хотя такая возможность у нас есть. Что позволяет сделать вывод о том, что СВО не ограничится самыми восточными областями бывшей Украины", — пишут авторы канала.
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