Группировка войск "Север" ВС РФ будет освобождать Харьков. Каков план?

Российские военные паблики начали пиарить созданную в ВС РФ группировку войск "Север", которая получила тактический знак N. Её цель — наступление на Харьков.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0