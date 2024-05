ВСУ проспали прорыв ВС РФ в Харьковской области. Осада Харькова стала реальной

Наступление ВС РФ в Харьковской области находится в большой динамике. Сообщается о заходах в Липцы и Волчанск к середине дня 11 мая и открытии третьей линии наступления.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0