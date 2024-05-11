ВСУ проспали прорыв ВС РФ в Харьковской области. Осада Харькова стала реальной

ВС РФ освобождают всё новые населённые пункты в Харьковской области

Наступление ВС РФ в Харьковской области находится в большой динамике. Сообщается о заходах в Липцы и Волчанск к середине дня 11 мая и открытии третьей линии наступления.

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Открыто третье направление наступления ВС РФ на Харьков

11мая армия России продолжила движение на Харьков быстрыми темпами.

Успех обусловлен обрушением на порядки ВСУ огромной огневой мощью в первые часы наступления. Были применены более 30-ти БПЛА "Ланцет", десятки высокоточных ракет с вертолётов и авиации, огонь всеми видами артиллерии. Удары и продвижение вперёд были обеспечены десятками дронов-разведчиков ВС РФ типа "Орлан".

Минобороны РФ утром сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Среди них в направлении на Липцы — Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а в направлении на Волчанск — Огурцово и Плетенёвка. Российские блогеры пишут об освобождении ещё большего числа сёл.

Украинские источники утверждают, что ВС РФ открыли третье направление наступления на Харьков — зашли в Зелёное. Это село расположено посередине между первым и вторым направлениями — на Липцы и на Волчанск.

Сообщается о заходе ВС РФ в Липцы и Волчанск

К полудню поступили сообщения с мест, что ВС РФ прошли с ходу Глубокое и уже закрепляются в Липцах. От этого села до Харьковской окружной дороги 19 км. Волчанск берут в клещи, а, возможно, также уже зашли. Главная линия обороны ВСУ в этом районе — южный берег реки Волчья. Выход российских войск в район села Белый Колодезь станет для ВСУ катастрофой, пишет военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

Украинские солдаты массово сдаются в плен, что говорит об успехе войсковой операции.

Подоляка добавляет, что ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через Печенежское водохранилище в районе Старого Салтова, а с ней и удобное снабжение Волчанска из Харькова. Маневрирование резервами теперь возможно только через Чугуев, что гораздо южнее. Также уничтожен мост через реку Волчья у села Зыбино.

Одновременно ВС РФ активизировали штурмовые действия в районе Купянска около Синьковки и Ивановки, а в районе Кременной — расширили зону контроля в направлении Тернов и Торского.

В наступающей на Харьков группировке "Север" сосредоточены опытные соединения группы Вагнера, которые теперь входят в разные структурные подразделения ВС РФ.

Информационная операция прикрытия сработала чётко

Российские блогеры усыпили бдительность Киева и Запада, говоря о том, что ВС РФ будут создавать в Харьковской области "санитарную зону". Поэтому, мол, предпринята "разведка боем", вторая цель которой — оттянуть силы ВСУ от Донбасса, где якобы будет главный удар ВС РФ.

В результате атаку ВСУ "проспали", а при отсутствии подтягиваемых украинских резервов, Генштаб ВС РФ может реализовать план по организации осады Харькова. Созданный буфер позволит полностью держать город под огневым воздействием.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил в субботу, что Россия, "возможно, планирует более масштабное наступление на Харьков, чем мы ожидали".

Если Киев провалит оборону Харьковской области, то ситуация для ВСУ станет катастрофической.

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