Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
ВСУ проспали прорыв ВС РФ в Харьковской области. Осада Харькова стала реальной

ВС РФ освобождают всё новые населённые пункты в Харьковской области

Силовые структуры » Военные новости

Наступление ВС РФ в Харьковской области находится в большой динамике. Сообщается о заходах в Липцы и Волчанск к середине дня 11 мая и открытии третьей линии наступления.

ВС РФ освобождают всё новые населённые пункты в Харьковской области
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Открыто третье направление наступления ВС РФ на Харьков

11мая армия России продолжила движение на Харьков быстрыми темпами.

Успех обусловлен обрушением на порядки ВСУ огромной огневой мощью в первые часы наступления. Были применены более 30-ти БПЛА "Ланцет", десятки высокоточных ракет с вертолётов и авиации, огонь всеми видами артиллерии. Удары и продвижение вперёд были обеспечены десятками дронов-разведчиков ВС РФ типа "Орлан".

Минобороны РФ утром сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Среди них в направлении на Липцы — Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а в направлении на Волчанск — Огурцово и Плетенёвка. Российские блогеры пишут об освобождении ещё большего числа сёл.

Украинские источники утверждают, что ВС РФ открыли третье направление наступления на Харьков — зашли в Зелёное. Это село расположено посередине между первым и вторым направлениями — на Липцы и на Волчанск.

Сообщается о заходе ВС РФ в Липцы и Волчанск

К полудню поступили сообщения с мест, что ВС РФ прошли с ходу Глубокое и уже закрепляются в Липцах. От этого села до Харьковской окружной дороги 19 км. Волчанск берут в клещи, а, возможно, также уже зашли. Главная линия обороны ВСУ в этом районе — южный берег реки Волчья. Выход российских войск в район села Белый Колодезь станет для ВСУ катастрофой, пишет военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

Украинские солдаты массово сдаются в плен, что говорит об успехе войсковой операции.

Подоляка добавляет, что ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через Печенежское водохранилище в районе Старого Салтова, а с ней и удобное снабжение Волчанска из Харькова. Маневрирование резервами теперь возможно только через Чугуев, что гораздо южнее. Также уничтожен мост через реку Волчья у села Зыбино.

Одновременно ВС РФ активизировали штурмовые действия в районе Купянска около Синьковки и Ивановки, а в районе Кременной — расширили зону контроля в направлении Тернов и Торского.

В наступающей на Харьков группировке "Север" сосредоточены опытные соединения группы Вагнера, которые теперь входят в разные структурные подразделения ВС РФ.

Информационная операция прикрытия сработала чётко

Российские блогеры усыпили бдительность Киева и Запада, говоря о том, что ВС РФ будут создавать в Харьковской области "санитарную зону". Поэтому, мол, предпринята "разведка боем", вторая цель которой — оттянуть силы ВСУ от Донбасса, где якобы будет главный удар ВС РФ.

В результате атаку ВСУ "проспали", а при отсутствии подтягиваемых украинских резервов, Генштаб ВС РФ может реализовать план по организации осады Харькова. Созданный буфер позволит полностью держать город под огневым воздействием.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил в субботу, что Россия, "возможно, планирует более масштабное наступление на Харьков, чем мы ожидали".

Если Киев провалит оборону Харьковской области, то ситуация для ВСУ станет катастрофической.

Читайте по теме: ВС РФ готовятся ко второму рывку на Харьков на рассвете

Когда Россия отключит свет Украине? Ответ эксперта Бориса Марцинкевича

Украинские аналитики не могут определить направление главного удара ВС РФ

Будет ли Россия брать Харьков? Военкор Живов оценил вероятность
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков волчанск
Обсудить
Новости Все >
Курникова разрешает Иглесиасу целовать фанаток из-за его любви к поклонникам
На Украине с 1 июня увеличатся цены на электроэнергию
Музкритик Соседов назвал актерскую игру Пересильд в "Слове пацана" отвратительной
Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов** выступят в Риге для сбора денег Украине
Мишустин: правительство усилит работу по ремонту дошкольных учреждений
Экс-участница "Дома-2" Рапунцель призналась в замужестве
Учёные подтвердили гипотезу о распространении тихоходок ветром
Эксперты рассказали, почему кошки боятся быть на кухне
Как и когда оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой: полный разбор льготы
Ирина Шейк оголила грудь и снялась с ребенком-роботом для глянца
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Оперативная информация наступления армии России на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Используем нашатырь для роста и защиты растений на даче
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Молодая жена Петросяна показала сына Вагана в интерьере петербургской квартиры
Последние материалы
Экс-участница "Дома-2" Рапунцель призналась в замужестве
Учёные подтвердили гипотезу о распространении тихоходок ветром
Эксперты рассказали, почему кошки боятся быть на кухне
Как и когда оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой: полный разбор льготы
Оперативная информация наступления армии России на Харьков
Ирина Шейк оголила грудь и снялась с ребенком-роботом для глянца
Рецепт запечённой утиной грудки со сливовым соусом
Врач Шарапова рассказала, что рост популяции клещей связан с изменением климата
Супруги Хейли и Джастин Биберы ждут рождения девочки
Как звуки музыки способствуют достижению целей в фитнес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников