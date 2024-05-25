ВС РФ взяли два села на Купянском направлении. До реки Оскол - 13 км

На Купянском направлении ВС РФ за субботу заняли сёла Ивановка и Берестовое. Нанесены чувствительные удары по центру Харькова и торговому комплексу "Эпицентр".
Переброска резервов ВСУ на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться тактических результатов на других участках фронта зоны СВО.
После занятия Кисловки ВС РФ двигаются на северо-запад на Купянск или раньше — Купянск-узловую, по водоразделу.
В Ивановке на этом направлении подняли флаг военнослужащие 47 дивизии. Сообщается, что идёт продвижение дальше к Степовой Новосёловке. При этом, упорного сопротивления ВСУ здесь практически нет, отмечают в российских пабликах.
На этом же направлении южнее было зачищено село Берестовое, движение шло от Крахмального.
Берестовое — это путь к обходу сильных позиций ВСУ южнее — у села Стельмаховка. От Берестового по дороге до Кругляковки на левом берегу реки Оскол — 13 км.
Севернее в Чугуевском районе Харьковской области продолжаются бои в Волчанске. Север города контролируют ВС РФ. В случае его полного взятия, этот фланг развернётся также на Купянск .
У населённого пункта Липцы ВС РФ зачищают крупный коттеджный посёлок вдоль Травинского водохранилища. К субботе ВС РФ взяли Старицу — тринадцатый населённый пункт на северном направлении к городу Харькову.
В субботу ВКС РФ нанесли удары по местам расположения ВСУ в Харькове, которые решили спрятаться в гражданской инфраструктуре.
Первый удар пришёлся по торговому комплексу "Эпицентр". Предположительно ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30, заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
Видеокадры говорят о сильной вторичной детонации. Затем удар был нанесён по центру Харькова. Предположительно — по зданию налоговой службы и экологической инспекции.
Двумя днями ранее ВКС РФ ударили по локомотивному депо города, заслужив сюжет на немецком телевидении. Предположительно там были разбиты военные эшелоны с техникой и личным составом в поездах.
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