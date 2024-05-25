ВС РФ взяли два села на Купянском направлении. До реки Оскол - 13 км

ВС РФ последовательно освобождают Купянский район Харьковской области

На Купянском направлении ВС РФ за субботу заняли сёла Ивановка и Берестовое. Нанесены чувствительные удары по центру Харькова и торговому комплексу "Эпицентр".

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

ВС РФ идут к Купянску по водоразделу

Переброска резервов ВСУ на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться тактических результатов на других участках фронта зоны СВО.

После занятия Кисловки ВС РФ двигаются на северо-запад на Купянск или раньше — Купянск-узловую, по водоразделу.

В Ивановке на этом направлении подняли флаг военнослужащие 47 дивизии. Сообщается, что идёт продвижение дальше к Степовой Новосёловке. При этом, упорного сопротивления ВСУ здесь практически нет, отмечают в российских пабликах.

От Берестового по шоссе 13 км до реки Оскол

На этом же направлении южнее было зачищено село Берестовое, движение шло от Крахмального.

Берестовое — это путь к обходу сильных позиций ВСУ южнее — у села Стельмаховка. От Берестового по дороге до Кругляковки на левом берегу реки Оскол — 13 км.

Севернее в Чугуевском районе Харьковской области продолжаются бои в Волчанске. Север города контролируют ВС РФ. В случае его полного взятия, этот фланг развернётся также на Купянск .

У населённого пункта Липцы ВС РФ зачищают крупный коттеджный посёлок вдоль Травинского водохранилища. К субботе ВС РФ взяли Старицу — тринадцатый населённый пункт на северном направлении к городу Харькову.

По Харькову нанесены чувствительные удары

В субботу ВКС РФ нанесли удары по местам расположения ВСУ в Харькове, которые решили спрятаться в гражданской инфраструктуре.

Первый удар пришёлся по торговому комплексу "Эпицентр". Предположительно ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30, заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Видеокадры говорят о сильной вторичной детонации. Затем удар был нанесён по центру Харькова. Предположительно — по зданию налоговой службы и экологической инспекции.

Двумя днями ранее ВКС РФ ударили по локомотивному депо города, заслужив сюжет на немецком телевидении. Предположительно там были разбиты военные эшелоны с техникой и личным составом в поездах.

Читайте по теме: ВСУ проспали прорыв ВС РФ в Харьковской области. Осада Харькова стала реальной

ВСУ покинули Купянск: значение города на Харьковском направлении — генерал Липовой

Группировка войск "Север" ВС РФ будет освобождать Харьков. Каков план?