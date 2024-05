ВС РФ взяли два села на Купянском направлении. До реки Оскол - 13 км

На Купянском направлении ВС РФ за субботу заняли сёла Ивановка и Берестовое. Нанесены чувствительные удары по центру Харькова и торговому комплексу "Эпицентр".

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International