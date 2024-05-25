Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
ВС РФ взяли два села на Купянском направлении. До реки Оскол - 13 км

ВС РФ последовательно освобождают Купянский район Харьковской области

Силовые структуры » Военные новости

На Купянском направлении ВС РФ за субботу заняли сёла Ивановка и Берестовое. Нанесены чувствительные удары по центру Харькова и торговому комплексу "Эпицентр".

ВС РФ последовательно освобождают Купянский район Харьковской области
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

ВС РФ идут к Купянску по водоразделу

Переброска резервов ВСУ на Харьковское направление позволяет ВС РФ добиваться тактических результатов на других участках фронта зоны СВО.

После занятия Кисловки ВС РФ двигаются на северо-запад на Купянск или раньше — Купянск-узловую, по водоразделу.

В Ивановке на этом направлении подняли флаг военнослужащие 47 дивизии. Сообщается, что идёт продвижение дальше к Степовой Новосёловке. При этом, упорного сопротивления ВСУ здесь практически нет, отмечают в российских пабликах.

От Берестового по шоссе 13 км до реки Оскол

На этом же направлении южнее было зачищено село Берестовое, движение шло от Крахмального.

Берестовое — это путь к обходу сильных позиций ВСУ южнее — у села Стельмаховка. От Берестового по дороге до Кругляковки на левом берегу реки Оскол — 13 км.

Севернее в Чугуевском районе Харьковской области продолжаются бои в Волчанске. Север города контролируют ВС РФ. В случае его полного взятия, этот фланг развернётся также на Купянск .

У населённого пункта Липцы ВС РФ зачищают крупный коттеджный посёлок вдоль Травинского водохранилища. К субботе ВС РФ взяли Старицу — тринадцатый населённый пункт на северном направлении к городу Харькову.

По Харькову нанесены чувствительные удары

В субботу ВКС РФ нанесли удары по местам расположения ВСУ в Харькове, которые решили спрятаться в гражданской инфраструктуре.

Первый удар пришёлся по торговому комплексу "Эпицентр". Предположительно ударили барражирующими боеприпасами УМПБ Д-30, заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Видеокадры говорят о сильной вторичной детонации. Затем удар был нанесён по центру Харькова. Предположительно — по зданию налоговой службы и экологической инспекции.

Двумя днями ранее ВКС РФ ударили по локомотивному депо города, заслужив сюжет на немецком телевидении. Предположительно там были разбиты военные эшелоны с техникой и личным составом в поездах.

Читайте по теме: ВСУ проспали прорыв ВС РФ в Харьковской области. Осада Харькова стала реальной

ВСУ покинули Купянск: значение города на Харьковском направлении — генерал Липовой

Группировка войск "Север" ВС РФ будет освобождать Харьков. Каков план?

Озвучена реальная цель наступления РФ в Харьковской области
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков волчанск
Обсудить
Новости Все >
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Почему люди не любят страховщиков?
Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Почему люди не любят страховщиков?
Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников