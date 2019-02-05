Россия увеличит дальность ракет в ответ на выход США из ДРСМД

В России будет разработан новый ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами увеличенной дальности, об этом в ходе совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в ближайшие два года российские специалисты создадут гиперзвуковую ракету большой дальности и наземный пусковой комплекс. Такое решение связано с выходом США из договора по ракетам малой и средней дальности. Американские военные специалисты, подчеркнул министр, уже занялись разработкой ракет с дальностью полета более 500 километров.

Россия примет ответные меры и также создаст системы, дальность стрельбы которых превысит установленные договором пределы. Такое поручение, отметил Шойгу, дал президент страны Владимир Путин.

Помимо нового комплекса, Минобороны планирует разработать наземный аналог системы "Калибр", который в настоящее время устанавливается на военные корабли.

Напомним, что осенью президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывался о своем желании выйти из договора и создать свое оружие, в качестве основной причины глава государства назвал нарушения российской стороной положений ДРСМД. Официально Штаты покинули договор 2 февраля 2019 года. Ранее, "Правда.Ру" в разговоре с редактором журнала "Арсенал Отечества" выяснила то, почему США выгодно покинуть договор.

"Правда.Ру" также писала и о том, что на вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника. На данный момент новейшую аппаратуру получили "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов".

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