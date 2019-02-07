В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что не верят "российской пропаганде" и, следовательно, не видят большой угрозы в беспилотном подводном аппарате Российской Федерации "Посейдон".
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон. По ее мнению, информация о возможностях российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон" является лишь частью "российской пропаганды". Поэтому, убеждена Андреа Томпсон, Соединенным Штатам Америки не стоит переживать из-за "Посейдона".
Тем более, отметила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями, что армия ее страны — лучшая в мире.
Министерство обороны Российской Федерации, напомним, объявило, что "Посейдон" предназначен для уничтожения авианосцев и кораблей противника на межконтинентальной дальности. Отметим, что главное российское оборонное ведомство уже провело испытания нового беспилотного подводного аппарата, которые были признаны успешными.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению шведских военных экспертов, Российская Федерация готовится к длинной и затяжной войне. Так, считают в Скандинавии, российская армия сегодня тренируется давать отпор Североатлантическому альянсу или же Китайской народной республике.
Фото: mil. ru
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