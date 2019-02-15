Генерал BBC Германии обвинил американцев в предательстве

Бывший начальник военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что США предали своих европейских союзников, покинув договор по ликвидации ракет малой и средней дальности.

Куят подчеркнула, что последствия выхода из договора будут очень тяжелыми для всех сторон. Бывший военный выразил надежду на то, что США и Россия вернуться к переговорам по ДРСМД, и достигнут совместных договорённостей.

Куят считает, что сторонам необходимо возобновить двусторонюю инспекцию обороноого сектора, которая была прекращена в 2001 году.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, который считает, что выход США из ДРСМД сыграет им во вред.

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