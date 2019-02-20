Как через соцсети можно легко управлять солдатами НАТО

Перед масштабными военными учениями в Европе, военные эксперты НАТО решили проверить влияние социальных сетей на военнослужащих. Для этого они зарегистрировали фейковые аккаунты в Facebook и начали добавлять в друзья военных Североатлантического альянса.
Результаты эксперимента оказались более чем интересными. Экспертам удалось не только отслеживать перемещения военных, но и провоцировать их на нарушение дисциплины. Более того, специалисты обнаружили в социальных сетях информацию, которая могла быть использована для давления на европейских военных. Эксперты утверждают, что на весь эксперимент они затратили около 60 долларов.
В НАТО отмечают, что уже не первый год пытаются запретить солдатам пользоваться смартфонами и другими современными средствами связи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запрете на пользование электронными гаджетами для российских военных. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами Госдумы в третьем чтении 19 февраля.
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