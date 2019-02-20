В НАТО отвергли претензии России к объектам ПРО в Польше и Румынии

Представитель Североатлантического альянса Пирс Казалет ответил на обвинения президента России Владимира Путина о развертывании военных объектов НАТО в Румынии и Польша, а также о нарушении ДРСМД.
Казалет сообщил, что военные объекты в Польше и Румынии развертываются только в оборонных целях и полностью соответствуют договору о ракетах средней и малой дальности. Также Пирс Казалет заявил, что претензии России носят отвлекающий характер на фоне конфликта США и РФ по ДРСМД.
Напомним, об истинных мотивах выхода США из ДРСМД "Правде.Ру" рассказывал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его мнению, Соединенные Штаты решили покинуть договор о ракетах средней и малой дальности, чтобы увеличить прибыль своего военно-промышленного комплекса.
Также Алексей Леонков пояснял "Правде.Ру" почему выход из договора о ракетах средней и малой дальности принесет Соединенным Штатам Америки больше вреда, чем пользы.
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