В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины

Главнокомандующий сил Североатлантического альянса в Европе Кертис Скапаротти рассказал о планах Соединенных Штатов Америки по укреплению оборонного потенциала Украины.

Соответствующее заявление главкома НАТО в Европе передает британское издание The Daily Express.

Так, по словам Кертиса Скапаротти, инициатива США по укреплению оборонного потенциала Украины исходит от действующего президента страны Дональда Трампа. Делается это для того, поясняет главком сил Североатлантического альянса в Европе, чтобы постсоветская республика смогла защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также справиться с иностранной агрессией.

Кертис Скапаротти заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине "дополнительный оборонный потенциал". Американское правительство, отмечает Скапаротти, идет на этот шаг после того, как НАТО начало продвигать план по наращиванию присутствия Украины в Черном море.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал The Business Insider составил рейтинг мощнейших армий Европы. Так, Украине досталась лишь десятая строчка списка.

Также "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое агентство The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и объединенными силами стран Североатлантического альянса.

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