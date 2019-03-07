В Бурятии прошли учения зенитчиков ВВО

Военнослужащие из зенитного ракетного соединения Восточного военного округа приняли участие в специально организованных тактических учениях, с целью научиться навыкам обнаружения условных целей, атакующих с воздуха. Помимо этого, солдат учили экстренно запускать ракеты.
В ходе учений новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" подверглись внезапному нападению со стороны противника. Солдатам удалось максимально быстро обнаружить засаду, после чего начался "бой". Военнослужащие прикрыли основную колонну и обеспечили ей возможность отойти в безопасное место.
Во время ведения боя солдаты отрабатывали множество различных тактических приемов — использование укрытий для передвижения по территории, наступательное продвижение с ведением огня и многое другое. Отмечается, что военнослужащие отлично справились с поставленной задачей и без труда одержали победу над импровизированным противником.
Отойдя в безопасное место, колонна заняла позиции, развернула боевую технику и отработала технику обнаружения и сопровождения целей, находящихся в воздухе. После всего этого, экипажи провели электронные запуски снарядов по указанным целям.
Фото: Pravda. ru
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