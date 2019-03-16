США отправили в Европу еще один способный нести ядерное оружие самолет

Соединенные Штаты Америки отправили в Европу стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Данный стратегический бомбардировщик, отметим, способен нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

США перебросили B-52H Stratofortress на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Стратегический бомбардировщик отправился в Европу из американского штата Луизиана.

На этой неделе США перебросили в Великобританию уже пять B-52H Stratofortress. Согласно предоставленной информации, в ближайшее время Вашингтон намерен отправить на авиабазу Фэрфорд еще несколько стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Примечательно, что до своего прибытия на британскую авиабазу B-52H Stratofortress совершил разведку у Калининградской области. Сообщается, что стратегический бомбардировщик приблизился к границам Российской Федерации на полторы сотни километров.

Отметим, что B-52H Stratofortress состоит на вооружении армии США с 1955 года. На сегодняшний день на службе американских Военно-воздушных сил находятся 65 таких стратегических бомбардировщика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки отправили в Европу крупнейшую в 21-ом веке партию боеприпасов. Эта поставка является крупнейшей со времен бомбардировки почившей Югославии.

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