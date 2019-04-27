Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире

Новая российская подводная лодка "Белгород" вызвала озабоченность западных военных экспертов. Об этом сообщает немецкое издание Stern. Субмарина, способная взять на борт несколько лодок меньших размеров и пять-шесть торпед "Посейдон", сможет выполнять свои операции втайне от военных противников.



Атомная подлодка «Белгород» спущена на воду / Новости от 24.04.2019 18:43

Специалистов интересует, какие задачи будет выполнять "Белгород". Автор публикации в Stern полагает, что лодка, находясь в подчинении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, будет использоваться для тестирования новых технологий, в частности, доставлять беспилотные роботизированные мини-субмарины к месту их испытаний и выставлять подводные буи для контроля за движением судов, в том числе в акватории США.

Также в статье приводятся опасения насчет торпед "Посейдон", применение которых у восточного побережья США, по мнению автора, способно вызвать мега-цунами. Использование торпеды такого размера на большой глубине означает, что ее создатели решили техническую проблему трения между поверхностью снаряда и окружающей водой. "Власть, которой это удается, будет доминировать в подводном мире", — резюмирует автор публикации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британская субмарина HMS Talent не смогла своевременно приступить к отслеживанию российских подлодок в Северном море из-за того, что семь членов ее экипажа не прошли тест на наркотики.

Источник фото: atimic-energy.ru

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