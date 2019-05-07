Войска САР атаковали позиции боевиков к югу и западу от Алеппо

Телеканал Al Ekhbariya рассказал о том, что войска Сирийской Арабской Республики нанесли массированный артиллерийский удар по позициям незаконных бандформирований. Отмечается, что 7 мая армия САР обстреляла позиции боевиков, расположенные к югу и западу от города Алеппо, который находится примерно в 370 километрах от сирийской столицы — Дамаска.

Судя по предоставленной информации, под обстрел артиллерии попали пригороды Кфар-Хамра и Халса. Кроме того, снаряды долетели и до микрорайона "Рашидин-5", который, как отмечается, на данный момент полностью контролируется террористами.

Именно из этого района боевики часто наносят удары по позициям, занятым войсками Сирийской Арабской Республики. К примеру, ранее сразу несколько снарядов, запущенных из РСЗО, попали по кварталу Масакин-эс-Сабиль в Алеппо. В результате обстрела различные травмы получили гражданские лица.

Напомним, что 6 мая бойцам правительственных сил удалось заставить боевиков покинуть свои позиции в городах Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради. Оттуда сирийские военнослужащие планируют начать наступление на высоты Телль-Осман. Известно, что за одни сутки войска САР ликвидировали порядка пятнадцати боевиков.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Как Сирия стала предметом интереса США?

Боевое применение Су-57 в Сирии