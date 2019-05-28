Генерал ВСУ заявил о необходимости диалога с Россией

Генерал Вооруженных сил Украины и бывший председатель Донецкой областной администрации Александр Кихтенко заявил, что украинскому правительству необходимо выходить на диалог с Российской Федерацией.

По словам военного, Киеву в любом случае нужно начать контактировать с Москвой, поскольку граница между Россией и Украиной все равно никогда не пропадет. Соответственно, государствам, хотят они того или нет, придется жить бок о бок.

Также Кихтенко подчеркнул, что, если следовать статьям украинского закона, Российская Федерация является участником вооруженного конфликта на территории Донбасса. Это является еще одной веской причиной для того, чтобы начать вести переговоры.

Напомним, что противостояние Вооруженных сил Украины и военнослужащих самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик началось пять лет назад — в 2014 году. И с тех пор Соединенные Штаты Америки, Украина и Североатлантический альянс обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт. В частности, говорится о том, что РФ отправляет свои регулярные войска на Донбасс, поставляет ополчению оружие и снаряжение, а также оказывает финансовую поддержку. Правительство Российской Федерации все подобные обвинения отвергает, заявляя, что Россия не участвует в вооруженном конфликте и не занимается снабжением военнослужащих ЛДНР.

Фото: Pravda.Ru

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