Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки начнется не в Сирии, как считают многие.
Об этом заявил профессор Колумбийского университета в США Роберт Легвольд.
Россия и США не будут воевать и в какой-либо стране Ближнего Востока, считает специалист.
Скорее всего, считает Роберт Легвольд, если Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки все-таки ждет война, то развернется она в континентальной Европе. Например, указывает профессор Колумбийского университета, на Украине.
Затяжной кризис в постсоветской республике, поясняет специалист, поспособствовал зарождению новой эпохи холодной войны. Сегодня, указал Легвольд, Россия, Украина, США и страны Европы уже прибегают к экономическим рычагам давления друг на друга.
Очевидно, подытоживает он, что возможная эскалация конфликта произойдет именно в Незалежной — месте, где зародился конфликт.
Войны, признал Роберт Легвольд, можно избежать. Для этого Москве и Вашингтону необходимо наладить пошатнувшиеся взаимоотношения. Но это будет не просто, поделился мнением профессор из США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest пророчит Прибалтике войну меж Россией и объединенными силами стран Североатлантического альянса.
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