Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего врио начальника управления антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Его лишили звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.



Полковник Захарченко отказался признать вину в коррупции

Обвинение просило приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Суд учел проведенное подсудимым время в СИЗО.

Расследование в отношении бывшего полковника МВД длилось почти четыре года. Захарченко вменялось три эпизода: получение двух взяток и воспрепятствование правосудия. С сентября 2016 года он находится под стражей.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко в составе организованной преступной группы получил 800 тысяч долларов от владельца сети рыбных ресторанов "Ла Маре" и дисконтную карту. С целью давления и вымогательства взятки он организовал в отношении предприятия бизнесмена несколько ведомственных проверок. Однако достаточных доказательств получения взятки следователям собрать не удалось. Суд оправдал Захарченко по этому эпизоду.

Другой эпизод дела касался того, что в 2015 году Захарченко предупредил свою финансового директора "Нота-Банка" Галину Марчукову о предстоящих проверках в рамках уголовного расследования. Этот эпизод стал причиной проведения обысков в его квартирах, в результате которых следователи нашли 9 миллиардов рублей. Происхождение такой суммы Захарченко объяснить не смог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко - к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

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