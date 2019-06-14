Боец украинской армии расстрелял сослуживцев в Донбассе

Официальный представитель Луганской Народной Республики рассказал о том, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины произошел конфликт, в ходе которого один из бойцов открыл огонь по своим сослуживцам.

Отмечается, что все произошло еще вечером 12 июня. Украинские военные, служащие в 14-й отдельной механизированной бригаде, поспорили друг с другом в процессе распития алкогольных напитков. Один из солдат не сдержался и, взяв автомат, расстрелял своих товарищей.

Известно, что из-за действий военнослужащего были ранены двое человек. На данный момент в 14-ю бригаду Вооруженных сил Украины направлены специалисты для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР пояснили, что в данной бригаде ссоры между военнослужащими происходят довольно часто. Подчеркивается, что причиной этому служит отсутствие желания воевать на территории Донбасса. Кроме того, из 14-й бригады часто дезертируют солдаты, или просто не приходят обратно из отпусков. На данный момент 19 человек самовольно покинули бригаду, еще 22 человека не приехали из отпуска.

В ДНР и ЛНР уже не раз говорили о том, что моральное и психологическое состояние бойцов украинской армии становится все хуже. Из-за этого солдаты употребляют спиртные напитки, мародерствуют и устраивают конфликты друг с другом.

Фото: Pravda.Ru

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