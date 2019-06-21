В одном из американских изданий была опубликована статья о том, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов Америки, который был сбит иранскими военнослужащими, может быть полезен Китаю и Российской Федерации. Напомним, что речь идет о стратегическом разведывательном БПЛА RQ-4 Global Hawk.
В опубликованном материале подчеркивается, что на борту беспилотника расположено большое количество различных систем, которые могут заинтересовать как Иран, так и его союзников.
Отмечается, что RQ-4 Global Hawk является совершенной беспилотной системой, принадлежащей Военно-воздушным силам США. На данный момент американские ВВС эксплуатируют данный БПЛА в секретном режиме.
Ранее сообщалось о том, что беспилотник, принадлежащий США, сбили над Ормузским проливом. Иранское правительство заявило, что американский летательный аппарат незаконно вторгся в воздушное пространство государства, а его действия были провокационными.
Фото: Pravda.Ru
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