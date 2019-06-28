Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе. Об этом сообщили представители оборонного ведомства государства.
Напомним, что ранее из-за обстрела турецкого наблюдательного поста погиб один военнослужащий армии Турции. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести. В турецком Министерстве обороны пояснили, что огонь был открыт с территории, которая находится под контролем сирийского правительства. Кроме того, турецкая сторона заявила, что удар был преднамеренным. Теперь в Минобороны Турции заявили, что ответный удар по территории Сирии "был эффективным".
Ранее сообщалось, что в генеральный штаб вооруженных сил Турции вызвали российского атташе. Судя по предоставленной информации, встречу организовала турецкая сторона — из-за обстрела своего наблюдательного поста. Однако представители российского посольства в Анкаре пока никак не комментировали данные заявления.
Отметим, что с 2011 года Российская Федерация, Иран и Турция являются гарантами поддержания режима перемирия в Сирии, где до сих пор продолжается ожесточенный вооруженный конфликт.
Фото: Соцсети
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