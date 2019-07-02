В издании Bloomberg была опубликована статья о том, что Турция может начать покупать боевые самолеты российского производства. Отмечается, что сделано это может быть из-за того, что Соединенные Штаты Америки отказываются поставлять турецкой армии истребители пятого поколения F-35.
Сообщается, что правительство Турции уже начинает готовиться к введению санкций с американской стороны. Кроме того, Анкара уже купила некоторые запчасти, необходимые для эксплуатации оружия, произведенного в США.
Напомним, что между Анкарой и Вашингтоном возник дипломатический конфликт, начавшийся из-за решения турецких властей купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". По словам представителей Соединенных Штатов, использование российских систем ПВО совместно с американскими истребителями недопустимо, поскольку это может дать потенциальному противнику возможность выявить слабые места истребителя F-35. После этого в Вашингтоне заявили, что Турция должна отказаться от покупки российского оружия. Помимо этого, был предложен вариант купить у США ракетные комплексы Patriot, однако турецкий лидер Тайип Эрдоган отказался от такого варианта. Глава Турции сказал, что вопрос с покупкой у России ЗРК С-400 можно считать закрытым, и Анкара "не пойдет на поводу" у Соединенных Штатов.
Фото: Pravda.Ru
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