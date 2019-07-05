Суд в Москве арестовал помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Отметим, что ФСБ о задержании Воробьева сообщила сегодня, 5 июля, утром. Ранее "Правда.Ру" писала об этом.
Примечательно, что ведомство после задержания никак не обозначило должность Воробьев.
Напомним, что Александра Воробьева задержали по делу о государственной измене.
Под арестом Воробьев пробудет до 4 сентября — такой вердикт вынес Лефортовский суд Москвы.
На вопрос судьи о своем месте работы Воробьев сообщил: "Работаю помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе".
Отметим, что у помощника полпреда главы РФ по УрФО нашли паспорт гражданина Польши и специальную звукозаписывающую аппаратуру.
Обстоятельства дела не разглашаются, информация объявлена секретной.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд отправил под арест силовиков из "Альфы" и "Вымпела".
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