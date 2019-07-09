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Источник Правда.Ру

Украинский военный выстрелил в луганскую шпионку

Силовые структуры » Министерство обороны print

Военнослужащий Вооруженных сил Украины открыл огонь по одной из своих подчиненных. Как оказалось, женщина являлась шпионкой из Луганска. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь Министерства обороны Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Сообщается, что рядовая Савушкина проходила службу в отделе кадров одной из украинских воинских частей. Последние десять месяцев женщина сообщала Народной милиции Луганска личные данные бойцов армии Украины.

Судя по предоставленным данным, незадолго до происшествия сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) раскрыли этот канал передачи информации. После этого непосредственный руководитель луганской шпионки взялся за табельное оружие и нанес Савушкиной огнестрельное ранение в живот.

На данный момент женщина с ранением брюшной полости доставлена в один из госпиталей Краматорска. О тяжести ранения информации не сообщалось.

В пресс-службе оборонного ведомства ЛНР дополнительно подчеркнули, что сотрудники СБУ и военной службы правопорядка работают в подразделениях 54-й бригады по сей день.

Фото: Pravda.Ru

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