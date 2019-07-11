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Источник Правда.Ру

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела журналистов в Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны print

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны". Отмечается, что причиной стал недавний обстрел съемочной команды телевизионного канала "Звезда" в Донецкой народной республике.

Сотрудники СК будут заниматься проверкой версии о том, что в сотрудников телеканала целились специально.

Кроме того, 3 уголовных дела возбудили после того, как в период с 28 июня по 6 июля у Донецка и Горловки проводились обстрелы территорий, на которых проживают гражданские лица. Сообщалось, что из-за обстрелов ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

А команда телеканала "Звезда" попала под минометный обстрел 7 июля. Огонь по телевизионщикам вели бойцы Вооруженных сил Украины. К счастью, всем журналистам удалось вовремя укрыться в безопасном место. Никто из команды не пострадал.

Стоит отметить, что такое в Донбассе происходит уже не в первый раз. К примеру, за прошедший месяц украинские военнослужащие открывали огонь по корреспондентам ВГТРК, РИА Новости и News Front.

Фото: novorossia.info

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