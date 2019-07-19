ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы

В американских средствах массовой информации появилась информация о том, что корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки сбил иранский дрон с помощью новейшей системы уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что речь идет о системе Light Marine Air Defense Integrated System, установленной на борту десантного корабля "Боксер". Судя по предоставленным данным, LMADIS сочетает в себе ряд оптических и электронных технологий с функциями РЛС.

Ранее один из журналистов американского издания The Wall Street Journal, который находился на борту "Боксера", рассказал, что перед тем, как как БПЛА был уничтожен, к морскому судну ВМС США приближались вертолет и корабль Вооруженных сил Ирана.

Также сообщается, что первым к американскому кораблю подлетел вертолет "Белл" Военно-морских сил Ирана, после чего завис рядом с палубой "Боксера". Сразу после этого военнослужащие США подняли в небо свой вертолет, из-за чего иранцы решили ретироваться.

Позже рядом с "Боксером" прошли иранские скоростные катера. Кроме того, в 500 метрах от американского корабля шел крупный корабль ВМС Ирана. И только после этого в небе показался БПЛА, который и был уничтожен военнослужащими армии США.

Фото: Pravda.Ru

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